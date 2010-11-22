تدوین سند ساماندهی صنعتی سازی مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود فاطمی عقدا امروز دوشنبه در دومین همایش فناوری های ساختمان وصنعتی سازی با اشاره به تحقیقات گسترده برای تحقق صنعتی سازی در کشور، افزود: براساس تحقیقات مرکز در زمان هدفمندی یارانه ها قیمت تولید مسکن تغییری نمی کند و ارزان تر از قبل ساخته می شود.

وی تصریح کرد: درسند چشم انداز 20 ساله صنعتی سازی 40 درصد و در برنامه پنجم 20 تا 25 درصد عنوان شده است که هم اکنون به این رقم رسیده و در حال رشد روز افزون است.

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن با اعلام خبر تدوین سند ساماندهی صنعتی سازی ساختمان، گفت: این سند به منظور افزایش صنعتی سازی و ارتقای این نوع ساخت وساز است.

در ادامه محسن تهرانی زاده دبیر علمی همایش با اشاره به اهمیت صنعتی سازی مسکن گفت: در حال حاضر روش ساخت و ساز غالب در کشور سنتی است که از نظر کیفیت قابل کنترل نبوده و امکان ارایه شیوه ای برای ارتقایی مشخصات فنی آن بسیار دشوار است که این امر منجر به میانگین طول عمر کوتاه ساختمان می شود.

وی مهمترین مسئله را عبور منطقی و معقول از مرحله ساخت و ساز با استفاده از روشهای سنتی به مرحله صنعتی سازی ساختمان عنوان کرد وگفت: در این مرحله سیاستهای کلان باید به گونه ای باشد که با استفاده از ابزارهای موجود 2 بخش افزایش تولید و عرضه مسکن و مهار بازار آن به صورت توامان مورد توجه قرار گیرد.

دبیر علمی همایش افزود: در غیر این صورت راهکارها و روش های خام و ناقص، تک بعدی و کوتاه مدت، مشکلات موجود بر سر راه تولید مسکن را بحرانی تر خواهد کرد.

تهرانی زاده درخصوص مشکلات صنعتی سازی ساختمان تصریح کرد: یکنواختی ظاهری در برخی از موارد آزادی انتخاب و تنوع در مصالح و شکل، معماری را تحت تاثیر قرار داده و امتیازات حاصله از بکارگیری روش های صنعتی را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی با اشاره به ویژگی صنعتی سازی مسکن در بهبود شرایط محیط کار اظهار داشت: این روش امکان استفاده از نیروی کار تحصیلکرده و متخصص را فراهم می سازد که این موضوع منجر به ارتقای سطح کار ساختمانی متناسب با نیروی انسانی آماده به کار در جامعه است.

دبیر علمی همایش تصریح کرد: تاکنون بیش از یکهزار پیشنهاد توسط وزارت مسکن وشهرسازی و سازمان مسکن وشهرسازی استانها به صورت مستقیم از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ارسال شده که از این میان حدود 280 درخواست در قالب 87 فناوری نوین ساختمانی مورد تایید این مرکز قرار گرفته است.

در این مراسم با حضور وزیر مسکن وشهرسازی، وزیر مسکن وآبادانی الجزایر و وزیر مشاور این کشور از سند ساماندهی صنعتی سازی ساختمان رونمایی شد.