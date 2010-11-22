دبیر هشتمین جشنواره "کتابهای آموزشی رشد" انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ناصری مدیر کل دفتر انتشارات کمک آموزشی است و تالیف آثاری چون "فریاد" مجموعه داستان برای نوجوانان، "سفرنامه جای پای ابراهیم"، "یک قطره یک دریا" و "بهترین پرهیزکاران" را در کارنامه خود دارد.

وی همچنین دبیر دهمین جایزه شهید حبیب غنی‌پور است.

دبیرخانه هشتمین جشنواره "کتابهای آموزشی رشد" تعداد یک هزار و 979 عنوان کتاب آموزشی را پس از اعلام فراخوان دریافت کرده است.

درهشتمین دوره از جشنواره "کتابهای آموزشی رشد " در گروه‌های "آموزش ریاضی" تعداد 150 عنوان کتاب، "آموزش قرآن" تعداد 37 عنوان کتاب، "تربیت بدنی" تعداد 8 عنوان کتاب، "تعلیم و تربیت دینی" تعداد 139عنوان کتاب، "تعلیمات اجتماعی" تعداد 14 عنوان کتاب، "آموزش تاریخ" تعداد 117 عنوان کتاب، "آموزش جغرافیا" تعداد 18 عنوان کتاب و "مطالعات اجتماعی" تعداد 80 عنوان کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.

جشنواره "کتابهای آموزشی رشد" به همت دفتر انتشارات کمک آموزشی، وابسته به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش در نیمه دوم آذر ماه برگزار می‌شود.

