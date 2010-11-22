موسسه مخترعان بین المللی انزلی در تحقق اهداف ایران 1400 تأسیس شد

مهدی فرض پور ماچیانی در گفتگو با خبرنگارمهر اظهار داشت: این موسسه در سال گذشته در منطقه آزاد انزلی ثبت شد و جملگی اعضای هیئت موسس مخترع و عضو فدراسیون بین المللی مخترعان جهان ( IFIA ) هستند، فدراسیونی که زیر نظر سازمان مالکیت معنوی جهان ( WIPO ) فعالیت می کند.

وی در خصوص سابقه هیئت موسس نیزخاطر نشان کرد: هیئت موسس در مجموع مالک 12 اختراع (پتنت) هستند که هفت اختراع (پتنت) ثبت شده در ایران و علاوه بر آن پنج اختراع (پتنت) فایل شده در سطح جهانی است که دو اختراع (پتنت) به ثبت رسیده و سه اختراع (پتنت) دیگر نیز مراحل ثبت خود را طی می کند.

مدیرعامل موسسه مخترعان بین المللی منطقه آزاد انزلی در رابطه با مهمترین موضوعات فعالیت این موسسه گفت: آموزش و پشتبانی از محققان و مخترعان و دانشمندان، بهره برداری و برگزاری کارگاههای علمی و تخصصی، تأسیس و بهره برداری از آموزشگاههای زبانهای خارجی، تأسیس و بهره برداری از مهدهای کودک و مدارس بین المللی و اشاعه و ترویج تحقیق و توسعه علمی در میان همه مردم جهان حوزه های عمده فعالیت این موسسه را تشکیل می دهد.

وی با اعلام اینکه در سه سال آینده این موسسه از فلات ایران به رنکینگ بین المللی ممتاز علمی تبدیل می شود، افزود: هرچند اکنون به این دستاورد و جایگاه رسیده ایم، چون که زمانی یک اختراع (پتنت) در سطح بین المللی به ثبت می رسد آن مالکیت، در جهان جدیدترین مرجع آن علم می شود.

فرض پور ماچیانی درخصوص دوره های آموزشی موسسه اظهارداشت: دوره های آموزشی این موسسه مشتمل بر کارگاههای فیزیک و انرژی های تجدید پذیر، شیمی و علوم مواد، زیست شناسی، نجوم، درک نقوش و خلاقیت تصویری، علم روباتیک، هواپیما سازی مدل و علوم هوانوردی، تخصص در زبان دوم و خیال پردازی و معماری ذهن بهمراه ریاضیات دیداری است.

وی همچنین آغاز برنامه های آموزشی این موسسه را تیرماه سال جاری اعلام کرد و گفت: شیوه های آموزشی موسسه در مسیر بروز نبوغ و کشف خلاقیت است و دو گروه را در بر می گیرد، گروه اول کودکان و نوجوانان هستند که در مرحله کسب و آشنایی استعداد قرار دارند و گروه دوم شامل دانشجویان و استادان دانشگاه هستند که آنها را با بسته ( پکجینگ ) شیوههای نوع تحقیق تا حصول اختراع و چگونگی ارتباط هدایت می شوند.

این مخترع بین المللی گیلانی عضو فدراسیون بین المللی مخترعان جهان بیان داشت: هم اکنون با چند موسسه آموزش عالی درسطح استان گیلان و کشور قرارداد همکاری علمی و برگزاری دوره های آزاد آموزشی و برگزاری سمینار منعقد شده است.

وی درخصوص دلایل انتخاب منطقه آزاد انزلی به عنوان مرکز فعالیت موسسه اظهار داشت: وجود قوانین حامی سرمایه گذاری در حوزه های فعالیت این موسسه، نبود بوروکراسی اداری، تسهیل در ارتباطات بین المللی از این منطقه، امکان آمد و شد آسان دانشمندان و محققان خارجی به این منطقه، نزدیک ترین منطقه آزاد کشور به پایتخت و مراکز علمی - پژوهشی ایران، داشتن شرایط ایده آل آب و هوایی و وجود ظرفیتهای بالای علمی و دانشگاهی در منطقه بهمراه سهولت در گسترش طرحهای آتی موسسه چه از نظر کمی و کیفی از جمله دلایل انتخاب این منطقه است.

فرض پور ماچیانی در ادامه با بیان اینکه قدرت امروز هر جامعه ای در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی آن نهفته شده و ثروت پنهان هر کشور در کلاسهای درس آن است، یادآورشد: به منظور جذب و تشویق محققان و مخترعان داخلی و کشورهای منطقه باید از امکان قانونی مندرج در قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور مبنی بر ثبت اختراعات و ابداعات و به طور کلی مالکیت معنوی در مناطق آزاد و بخصوص منطقه آزاد انزلی بهره برد.