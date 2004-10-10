بيش از 1700 فقره قرارداد ايجاد واحدهاي صنعتي منعقد شد

به گزارش خبرگزاري مهر، مهندس ولي الله افخمي در گردهمايي روساي سازمان صنايع و معادن استانها گفت: در نيمه نخست امسال 768 واحد صنعتي مستقر در شهركهاي صنعتي، توليد خود را آغاز كرده اند كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 50 درصد رشد دارد.

وي افزود: سرمايه گذاري واحدهاي مذكور سه ميليارد و 830 ميليارد ريال، ميزان اشتغال آنها در مجموعه حدود 15 هزار نفر و ميانگين اشتغال هر كدام از اين واحدها پنج ميليارد ريال است.

مهندس افخمي تعداد كل قراردادهاي منعقده با شهركهاي صنعتي كشور را در مجموع 29 هزار و 200 فقره ذكر كرد و گفت: از اين تعداد 10 هزار و 900 واحد به بهره برداري رسيده و توليد خود را آغاز كرده اند.

وي افزود: همچنين يك هزار و 70 واحد نيز در حال نصب ماشين آلات ، سه هزار و 70 واحد در حال اجراي عمليات ساختماني و سه هزار و 360 واحد نيز ديواركشي واحدهايشان را انجام داده اند.

وي در اين گردهمايي از روساي سازمان صنايع و معادن استانها خواست تا براي هر چه زودتر به بهره برداري رسيدن واحدهاي صنعتي در شهركهاي صنعتي، مساعدت و جهت گيري برنامه هاي خود را در اين خصوص تدوين كنند.