2 هزار تن چای خشک از انزلی صادر شد

محمد بهبود آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مقدار چای به ارزش حدود 17 میلیارد ریال به کشور های ترکیه، ترکمنستان، اوکراین، آذربایجان، هلند و روسیه صادر شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون 18 و نیم درصد چای تولید داخل از گمرک انزلی صادر می شود که از این لحاظ پس از گمرکات مشهد و تهران، گمرک انزلی در رتبه سوم صادرات چای کشور قرار دارد.

ناظر گمرکات گیلان همچنین با اشاره به اینکه گمرک آستارا برای دومین سال پیاپی در صادرات چمدانی رتبه اول کشور را از آن خود کرده است، افزود: در هفت ماه گذشته، بیش از 273 هزار مسافر خروجی از مرز آستارا بیش از 20 هزار و 24 تن کالای چمدانی به ارزش حدود 22 میلیون و 300 هزار دلار را با خود به جمهوری آذربایجان حمل کردند که از لحاظ وزن 72 درصد و از نظر ارزش 28 درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

وی گفت: در مدت مشابه پارسال 11 هزار و 625 تن کالای همراه مسافر به ارزش 17 میلیون و 362 هزار دلار از گمرک آستارا به خارج از کشور صادر شده بود.

بهبود آهنی در ادامه مواد غذایی و شوینده، پوشاک، محصولات پلاستیکی، میوه و تره بار و گل و گیاه را مهمترین کالاهای چمدانی یا همراه مسافر اعلام کرد.