مسابقات قرآن و عترت دانشجویان شرق گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، 59 شرکت کننده در دو بخش خواهران و برادران در آزمون مقدماتی بخش شفاهی مسابقات قرآن و عترت در رشته های قرائت (ترتیل ، تحقیق ) و حفظ ( پنج جزء،10جزء ،20 جزء و کل قرآن ) و اذان به رقابت پرداختند.

محمدرضا روح الهی، محمدنعیمی، عبدالله کیارستمی، محمدمنصوری(کارمند)، مهدی روشنی، عاشورمحمدکریمیان در بخش قرائت تحقیق برتر شدند.

غلامرضا مجریان و ایمان کیانی زاده در بخش قرائت ترتیل برادران به عنوان منتخب این دوره از مسابقات انتخاب شدند و

جواد شاهینی (حفظ کل )، مجتبی محسنی (20 جزء)، محمدباقر حسین آبادی (پنج جزء) نیز به مرحله منطقه ای راه یافتند.

همچنین شیما سادات حسینی، سانازپهلوانی، فاطمه سبحانی مقدم ، مهدیه اشرفی، نرجس مظفری و معصومه شکی به ترتیب بعنوان منتخبین قرائت تحقیق ،قرائت ترتیل ،اذان ، حفظ10 و 20جزء معرفی شدند.

این مسابقات ظهر دوشنبه پایان یافت.