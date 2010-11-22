برنامه‌ روز پنجم جشنواره فیلم کوتاه

به گزارش خبرگزاری مهر، درسینما فلسطین- سالن شماره یک از ساعت 30/10 الی 50/11 در بخش مرور سینمای کوتاه آمریکا با موضوع "زاویه پنهان" فیلم­های بزرگترین مرد زنده، قهرمان آمریکایی، کبوتر: غیرممکن، دوچرخه سواری، آدم ربایی، احساس کن آنچه آنها حس می‌کنند، جواهرات خانواده، سنگ‌ها،از ساعت 13 الی 30/14 در بخش مسابقه سینمای ملی فیلم­های رویای زندگی، چهار، به انزوای بی خطر پلکها پناه آور، مسیر عشق، خشونت، نون مثل نان خشک، از ساعت 15 الی 30/16 در بخش مسابقه سینمای بین الملل فیلم­های عبور از جاده، سینماتوگرف، اولیس، اشک‌های کرم شب تاب، احساس کن آنچه آنها حس می‌کنند، الغراس، از ساعت17 الی 30/18 در بخش مسابقه سینمای بین­الملل فیلم­های تاکسی غیر قانونی، آفتاب هزار رنگ، بی زبانی، برای هیچ، خام، پخته، سوخته، 38.5، مکعب روبیک، از ساعت 19 الی 30/20 در بخش مسابقه سینمای ملی فیلم­های نغمه‌های نامیرا، فصل سوم، قصیده آینه‌ها، خاطره شیرین و پایانی برای آغاز نمایش داده می‌شود.

در سینما فلسطین سالن شماره دو از ساعت 45/9 الی 15/11 در بخش ویژه روژنا فیلم­های رویاهای برفی، بور، افسون، سجاده، یکی بود یکی نبود، از ساعت 13 الی 30/14 در بخش ویژه بهترین بهترین‌ها فیلم­های آخرین روستای سرشماری نشده، پرنده هلیاس، بهار اندک، دندان آبی، بومرنگ، از ساعت 15 الی 30/16 در بخش مسابقه سینمای ملی فیلم­های روایت نحل، کلاس اول (ب)، پنجاه پنجاه، یاردوازدهم، داستان جعبه‌ای، از ساعت 17 الی 30/18 در بخش مسابقه سینمای ملی فیلم‌های درمانگر، آشکارا پنهان، انعکاس، به سحر اعتماد کن، تولد در ثانیه 120،از ساعت 19 الی 30/20 در بخش مسابقه سینمای ملی فیلم­های ستاره صبح، ته تلخ قهوه، نیم پرده، زمین فوتبال، خانه‌ام ابریست، چهارشنبه آخر سال، از ساعت 21 الی 30/22 در بخش مسابقه سینمای ملی فیلم­های ماموریت غیرممکن، پریسان، ایستگاه 44، کسی پشت پنجره چوبی، سکار و هارمونی نمایش داده می‌شود.

در سینما فلسطین سالن شماره سه از ساعت 10 الی 30/11در بخش گزیده آثار هشت سال دفاع مقدس فیلم­های راه رفتن روی ریل‌ها، مرز زندگی (2)، رویای آبی عشق، کشتی نوح، دیو من، از ساعت 45/12 الی 15/14 در بخش مسابقه سینمای ملی اطاق آکوستیک، نمی‌دونم فردا چی میشه، حبیب بن مظاهر، متولد انقلاب، از ساعت 30/14 الی 16 در بخش مسابقه سینمای ملی فیلم­های نیمه پنهان، دعوت، یک دقیقه سکوت، آب رود زندگی،از ساعت 30/16 الی 18در بخش مسابقه سینمای ملی چقدر نزدیک، آغلار گول، قفس، کوچه آلبالو وهیچ چیز مجانی نیست نمایش داده می‌شود.