  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۴۴

جشنواره فیلم کوتاه/

برنامه‌ روز پنجم جشنواره فیلم کوتاه

برنامه‌ روز پنجم جشنواره فیلم کوتاه

107 عنوان فیلم در پنجمین روز بیست­و­هفتمین جشنواره بین­المللی فیلم کوتاه تهران نمایش داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، درسینما فلسطین- سالن شماره یک از ساعت 30/10 الی 50/11 در بخش مرور سینمای کوتاه آمریکا با موضوع "زاویه پنهان" فیلم­های بزرگترین مرد زنده، قهرمان آمریکایی، کبوتر: غیرممکن، دوچرخه سواری، آدم ربایی، احساس کن آنچه آنها حس می‌کنند، جواهرات خانواده، سنگ‌ها،از ساعت 13 الی 30/14 در بخش مسابقه سینمای ملی فیلم­های رویای زندگی، چهار، به انزوای بی خطر پلکها پناه آور، مسیر عشق، خشونت، نون مثل نان خشک، از ساعت 15 الی 30/16  در بخش مسابقه سینمای بین الملل فیلم­های عبور از جاده، سینماتوگرف، اولیس، اشک‌های کرم شب تاب، احساس کن آنچه آنها حس می‌کنند، الغراس، از ساعت17  الی 30/18 در بخش  مسابقه سینمای بین­الملل فیلم­های تاکسی غیر قانونی، آفتاب هزار رنگ، بی زبانی، برای هیچ، خام، پخته، سوخته، 38.5، مکعب روبیک، از ساعت 19 الی 30/20 در بخش مسابقه سینمای ملی فیلم­های نغمه‌های نامیرا، فصل سوم، قصیده آینه‌ها، خاطره شیرین و پایانی برای آغاز نمایش داده می‌شود.

در سینما فلسطین  سالن شماره دو از ساعت 45/9 الی 15/11 در بخش ویژه روژنا فیلم­های رویاهای برفی، بور، افسون، سجاده، یکی بود یکی نبود، از ساعت 13 الی 30/14 در بخش ویژه بهترین بهترین‌ها فیلم­های آخرین روستای سرشماری نشده، پرنده هلیاس، بهار اندک، دندان آبی، بومرنگ، از ساعت 15 الی 30/16 در بخش مسابقه سینمای ملی فیلم­های روایت نحل، کلاس اول (ب)، پنجاه پنجاه، یاردوازدهم، داستان جعبه‌ای، از ساعت 17 الی 30/18 در بخش مسابقه سینمای ملی فیلم‌های درمانگر، آشکارا پنهان، انعکاس، به سحر اعتماد کن، تولد در ثانیه 120،از ساعت 19 الی 30/20 در بخش مسابقه سینمای ملی فیلم­های ستاره صبح، ته تلخ قهوه، نیم پرده، زمین فوتبال، خانه‌ام ابریست، چهارشنبه آخر سال، از ساعت 21 الی 30/22 در بخش مسابقه سینمای ملی فیلم­های ماموریت غیرممکن، پریسان، ایستگاه 44، کسی پشت پنجره چوبی، سکار و هارمونی نمایش داده می‌شود.

در سینما فلسطین سالن شماره سه از ساعت 10 الی 30/11در بخش گزیده آثار هشت سال دفاع مقدس فیلم­های راه رفتن روی ریل‌ها، مرز زندگی (2)، رویای آبی عشق، کشتی نوح، دیو من، از ساعت 45/12 الی 15/14 در بخش مسابقه سینمای ملی اطاق آکوستیک، نمی‌دونم فردا چی میشه، حبیب بن مظاهر، متولد انقلاب، از ساعت 30/14 الی 16 در بخش مسابقه سینمای ملی فیلم­های نیمه پنهان، دعوت، یک دقیقه سکوت، آب رود زندگی،از ساعت 30/16 الی 18در بخش مسابقه سینمای ملی چقدر نزدیک، آغلار گول، قفس، کوچه آلبالو وهیچ چیز مجانی نیست نمایش داده می‌شود.

کد مطلب 1196545

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها