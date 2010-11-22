گلستان رتبه اول تعاونیهای بانوان کشور را داراست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا بصیری ظهر دوشنبه در نشست این اداره کل افزود: بیشترین گرایش تعاونی‌های بانوان استان نیز در بخش کشاورزی است.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال 89 تاکنون 428 تعاونی جدید در استان ثبت شده است که گلستان از این نظر نیز رتبه نخست کشور را داراست.



بصیری اضافه کرد: تاکنون 36 تفاهمنامه با دستگاه‌های اجرایی به امضا رسیده است که ماحصل آن ایجاد 110 تعاونی جدید در استان بوده است.

وی با اشاره به اعتبارات تخصیص یافته در شش ‌ماهه نخست سال 89 خاطرنشان کرد: در این مدت 30 میلیارد ریال سرمایه در گردش، 27 میلیارد ریال در بخش بنگاه‌های زودبازده، 12میلیارد ریال تسهیلات بدون سپرده و 200 میلیارد ریال معرفی به صندوق مهر امام رضا (ع) اعتبار تخصیص یافته است

مدیرکل تعاون گلستان از ثبت نام 32 هزار و 955 کارجوی گلستانی در سایت وزارت تعاون خبرداد و گفت: از مجموع تقاضاهای دریافت شده 22 درصد مربوط به تقاضای اشتغال در شرکت‌های تعاونی، چهار درصد تقاضای سرگروه، 16 درصد اشتغال و عضویت در تعاونی و 15 درصد نیز خواهان اشتغال در دستگاه‌های دولتی هستند.

به گفته وی 56 درصد از کارجویان نیز هیچ گزینه‌ای را برای اشتغال انتخاب نکرده‌اند.

بصیری با اشاره به تعهد استان گلستان در ایجاد 17هزار شغل بیان داشت: اداره کل تعاون استان تاکنون برای ‌هزار و 765 نفر اشتغالزایی کرده است که در این زمینه رتبه نخست را در کشور به دست آورده است.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت چشمگیر تعاونی‌ها در استان تصریح کرد: گلستان با دارا بودن هشت هزار و 856 تعاونی و یک میلیون و 360 هزار عضو، رتبه پنجم کشور را در زمینه تعداد تعاونی‌ها داراست.

بصیری اضافه کرد: 51 درصد این تعاونی‌ها در بخش کشاورزی، 16 درصد در بخش خدمات و 13 درصد نیز در بخش صنعتی به فعالیت مشغول هستند.