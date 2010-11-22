یک ایرانی به جرم قاچاق مواد مخدر در مالزی محکوم به اعدام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری برناما، قاضی دادگاه عالی مالزی اعلام کرد: پس از آن که روح الله الف تبعه 50 ساله ایرانی به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه در روز 14 ماه ژوئن سال گذشته در فرودگاه بین المللی مالزی مجرم شناخته شد، حکم اعدام وی صادر شده است.

ویرا محی الدین باکی افزود: متهم در دفاعیات خود حمل چمدان حاوی مواد مخدر را انکار کرده و مدعی شده بود که این چمدان متعلق به دوست وی به نام مجتبی بوده است که در زمان بازرسی و مشکوک شدن ماموران فرودگاه، محل را به بهانه کشیدن سیگار ترک کرده است.

وی اظهار داشت: اظهارات شاهدان نشان می دهد که کلید چمدان در اختیار او بوده و اندازه لباسهای داخل چمدان با لباسهای او یکسان است.

قاضی دادگاه عالی مالزی در ادامه با بیان اینکه دفاعیات مهتم مورد قبول دادگاه قرار نگرفت، گفت: شواهد نشان می دهد که متهم از وجود مواد مخدر اطلاع داشته و با نیت قبلی جرم را مرتکب شده است.

هفته گذشته پلیس مالزی 6 تن را به جرم حمل مواد مخدر در فرودگاه بین المللی کوالالامپور دستگیر کرد که سه تن از آنان ایرانی بودند.