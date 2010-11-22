همکاری حوزه و آموزش و پرورش تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمد یزدی ظهر دوشنبه در دیدار با وزیر و شورای معاونین آموزش و پرورش خواستار امضای تفاهم نامه رسمی بین حوزه علمیه قم و وزارت آموزش و پرورش شد و اظهار داشت: رابطه بین حوزه علمیه و وزارت آموزش و پرورش باید شکل رسمی داشته باشد و باید از حالت شعاری، تبلیغات و رسانه‌ای خارج شود و به حالت اجرایی درآید.



وی بر تأمین محتوای کتب درسی مدارس با نظارت و مشاوره گرفتن از اساتید حوزه تأکید کرد و گفت: مسئولیت نظارت، کمک و مشاوره در امر تأمین محتوای کتب درسی آموزش و پرورش باید بر عهده حوزه باشد تا مسیر دقیق‌تر و سالم‌تر طی شود و شورای عالی حوزه و جامعه مدرسین آمادگی خود را در این رابطه اعلام می‌کند.



عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: در این رابطه کارهایی نیز در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و همچنین در کل حوزه انجام شده است و بنا بر ادامه این فعالیت‌ها است و اگر این کار به صورت رسمی و با امضای تفاهم نامه و تدوین برنامه بر اساس واقعیت‌ها، امکانات و توان حوزه انجام شود، راه کارهایی اجرایی در این زمینه عملی خواهد شد.



وی وزارت آموزش و پرورش را بعد از وزارت کشور گسترده‌ترین دستگاه کشور خواند و بیان داشت: امروز آموزش و پرورش حتی در نقاط دورافتاده کشور نیز وظیفه سنگین تعلیم و تربیت را انجام می‌دهد که البته دارای مشکلات و ضعف‌هایی نیز می‌باشد که یکی از آن مشکلات کمبود فضای آموزشی است که به حمدالله در سال‌های اخیر این مشکل تا حد زیادی بر طرف شده است و امروز ما کمتر مدارس چند شیفت در کشور داریم.



تأمین محتوا در آموزش و پرورش از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد



یزدی همچنین تأمین نیروی انسانی را از جمله مسائل مهم آموزش و پرورش کشور عنوان کرد و در ادامه افزود: محتوای تعلیم و تربیت در نظام آموزش و پرورش نیز اهمیت فوق العاده‌ای دارد چرا که افراد بعد از خانواده در مدرسه ساخته می‌شوند که البته در این بین، رابطه بین خانه و مدرسه باید حفظ شود و پیوند بین اولیا و مربیان در مدارس یک ضرورت است چرا که اگر این‌گونه باشد زحمات در مدرسه زودتر و بهتر به نتیجه می رسد.



استفاده از طلاب فاضل در آموزش و پرورش کار شایسته‌ای است



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم استفاده از طلاب فاضل در نظام آموزش و پرورش را امری شایسته و مهم خواند و اظهار داشت: وظیفه تعلیم و تربیت به طور طبیعی از وظایف هر روحانی است و اگر این کار در خصوص نوجوانان و در سنین پایین انجام شود بسیار کارساز خواهد بود.



وی به درخواست نیرو سایر دستگاه‌ها از حوزه علمیه اشاره کرد و تصریح کرد: مطالبه از حوزه کم نیست و اکثر نهادها و دستگاه‌های کشور از جمله نیروهای مسلح، دانشگاه‌ها، قوه قضائیه این نیاز را احساس کرده‌اند و آمار بالایی از فعالیت طلاب در دستگاه‌های مختلف در دست است اما توان حوزه در حد تأمین تمام این نیازها نیست و لازم است تا در حوزه‌های علمیه چه حوزه‌های علمیه خواهران و چه برداران در تربیت طلاب کار بیشتری انجام گیرد چرا که علاوه بر داخل کشور دنیا نیز طالب شخصیت‌های حوزوی است و امروز دنیا و امت اسلامی از حوزه توقع زیادی دارند.

