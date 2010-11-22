به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر تشکری هاشمی با بیان این مطلب اظهار کرد: همچنین برای آنکه نظارت کامل بر شبکه معابر وجود داشته باشد و وضعیت ترافیک در تمام نقاط شهر هنگام بارش برف و باران تحت نظارت و کنترل قرار گیرد، مرکز کنترل ترافیک در آماده باش کامل قرار دارد.

وی تاکید کرد: در تلاشیم در این ایام ناوگان حمل و نقل عمومی با تمام ظرفیت و توان به شهروندان خدمات رسانی کند تا در روزهای سرد و به خصوص هنگام بارش شاهد افزایش تردد خودروهای شخصی به خصوص خودروهای تک سرنشین و به دنبال آن سنگین شدن ترافیک نباشیم.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: به شرکت واحد اتوبوسرانی و تاکسیرانی نیز ابلاغ شده با تمام ظرفیت به شهروندان خدمات رسانی کنند و تمامی ناوگانشان به تجهیزات و امکانات لازم فصل سرما و بارش مثل زنجیر چرخ، ضد یخ و...مجهز باشد.

وی در پایان گفت : همچنین برای جلوگیری از هرگونه تخلف و نظارت بر عملکرد تاکسیرانی و اتوبوسرانی گشت‌های ویژه ای درنظر گرفته شده است و مترو نیز با تمام ظرفیت به شهروندان خدمات رسانی خواهد کرد.