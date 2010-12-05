هنر عبابافی ایران در خطر منسوخ شدن

به گزارش خبرنگار مهر، عبا بافی یکی از هنرهای سنتی است که از 500 سال پیش تا کنون در استانهایی مانند بوشهر رونق داشته است. اکنون نیز هنر عبا بافی در شهرستانهای بوشهر مانند روستاهای تنگ ارم، بنار آزادگان، زیارت، سعدآباد، بردخون، کردوان سفلی و علیا و حومه شهر اهرم رایج است و به کشورهای حوزه خلیج فارس نیز صادر می شود.



عبدالمجید زارعیان، یکی از هنرمندان عباباف در استان بوشهر و مسئول یکی از شرکتهای تعاونی صنایع دستی این استان به خبرنگار مهر می گوید: عبا بافی در این استان درآمد نسبتا خوبی دارد چون بیشترین خریداران آن عربهای ساکن در کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند.



این هنرمند با بیان اینکه کشور چین هنوز نتوانسته عبای ایرانی تولید کند می گوید: شنیده ام که عبای انگلیسی تولید شده ولی جنس آن از پشم نیست.

عبا از پشم شتر تولید می شود

الیاف مورد استفاده در بافت عبا شامل پشم شتر، گوسفند و الیاف پنبه برای چله کشی است. در اولین مرحله توده پشم موکشی و خاشاک آن با دست بیرون کشیده شده و بعد از آن در صورت لزوم رنگرزی می شود اما در استان بوشهر جنس مواد اولیه عباهای بافته شده از پشم خالص شتر است.



استاد کار عبابافی در اینباره می گوید: عبا باید از پشم شتر باشد چون تنها این نوع پشم است که وقتی شسته می شود لطیف می ماند.

او عباهایی که در بوشهر بافته می شود را مرغوب تر از عبای شهرهای دیگر ایران می داند و ادامه می دهد: در استانهای دیگر تار عبا از الیاف مصنوعی و پود آن از پشم بافته می شود بنابراین ظرافت عبای بوشهر را ندارند.



وی با اعلام اینکه حجم هر دو کیلو پشم شتر در زمان نخ ریسی نصف می شود ادامه می دهد: طول هر قواره عبا 6 متر و عرض آن هفتاد و پنج سانتی متر است و برای بافت هر یک از آنها دو تا سه ماه زمان نیاز است.



زارعیان می گوید: عبا در چهار رنگ سفید، سیاه، قهوه ای تیره، کرمی یا زرد طلایی تهیه می شود. رنگ طبیعی کرک قهوه ای روشن متمایل به کرم است و برای تهیه بافته هایی به رنگهای دیگر ازمواد رنگدار طبیعی مانند پوست گردو، روناس ... استفاده می شود. اما در میان این رنگها بیشتر از عباهای مشکی و سفید رنگ استقبال می شود.



وی قیمت عباهای پشمی را از 400 تا 600 هزار تومان عنوان می کند و ادامه می دهد: عباهای سفید و مشکی گران تر از عباهای دیگر است.

کمیاب بودن پشم شتر عمده مشکل عبابافان است

اکنون کار عبا بافی در استان بوشهر را تنها ده استادکار انجام می دهند این درحالی است که در گذشته بیش از 40 کارگاه عبابافی در این شهر وجود داشت به همین دلیل توجه نکردن به آموزش هنر سنتی عبا بافی در میان جوانان باعث می شود تا در چند سال آینده این هنر نیز به ورطه فراموشی سپرده شود.



یکی دیگر از عبابافان بوشهری در این باره می گوید: بافت عبا در استان بوشهر به‌علت سختی کار، کمی درآمد و حمایت نشدن مشکلات زیادی برای بافندگان به وجود آورده است.



عبدالعلی بحرینی پور، کمیاب بودن پشم شتر را از عمده مشکلات عبابافان ذکر کرد.



وی با بیان اینکه هم‌اکنون فقط 6 کارگاه بافت عبا در روستای کردوان دشتی فعال‌ است افزود: اگر مسئولان و متولیان صنایع دستی استان بوشهر برای پویایی و رفع مشکلات این صنعت اقدامی اساسی و پایدار نکنند عبابافی نیز به زودی به شمار صنایع دستی منسوخ شده می پیوندد.