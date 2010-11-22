دلار 1055 تومان شد / برخی صرافان: فعلا ارزی برای فروش نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، امروز (دوشنبه) قیمت هر دلار در بازار کاهش یافت به نحویکه صرافان میدان فردوسی تهران که مرکز ارزفروشان تهران است، هر دلار را بین 1055 تا 1057 تومان می فروشند، این در حالی است که روز گذشته قیمت فروش هر دلار در بازار آزاد حدود 1060 تومان بود.

با تداوم کاهش قیمت دلار در بازار، هم اکنون برخی از صرافان هیچ قیمتی برای دلار اعلام نمی کنند. برخی از آنان نیز عنوان می کنند که فعلا ارزی برای فروش نداریم. صرافان همواره در پی هر تغییر و تحولی در بازار از خرید و فروش و ارائه قیمت به مشتریان امتناع می کنند.

قیمت ارز دلار طی یک ماهه اخیر با رسیدن قیمت به وضعیت تعادلی در پی دخالت بانک مرکزی در بازار، روند نزولی را طی کرد، به نحویکه یک ماه پیش قیمت دلار در بازار آزاد 1070 تومان معامله می شد، اما امروز قیمت دلار در بازار آزاد به 1055 تومان رسیده است.

به نظر می رسد این اقدام نامحسوس در پی درخواست رئیس جمهور از رئیس کل بانک مرکزی برای واقعی کردن نرخ ارز از این جهت که قیمت دلار در بازار خیلی بیشتر از قیمت واقعی آن است، باشد.

رئیس جمهور چندی پیش عنوان کرد که از دکتر بهمنی خواسته ایم که قیمت دلار را در بازار واقعی کند زیرا وقتی ذخایر عظیم ارزی در اختیارداریم باید پول ملی را تقویت کنیم؛ لذا روند کاهشی نرخ ارز باید ادامه یابد. زمانی موفق خواهیم بود که پول ملی‌مان، پول قدرتمندی باشد."

در پی این اظهارات، سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد که با توجه به افزایش قیمت نفت، افزایش درآمدهای ارزی کشور و افزایش عرضه ارز انتظار است که نرخ دلار باز هم کاهش یابد.

گرچه رئیس کل بانک مرکزی موضوع دیگری را مطرح و عنوان می کند که قیمت واقعی ارز را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، اما سیاست گذاریها موضوع دیگری را نشان می دهد.

امروز قیمت خرید دلار توسط صرافی ها حدود 1050 تومان اعلام شد، همچنین قیمت یورو نیز کاهش یافت و بین 1455 تا 1457 تومان در بازار رسید، این در حالی است که روز گذشته قیمت فروش یورو 1460 تومان بود. قیمت هر پوند انگلیس نیز 1720 تومان اعلام شد.