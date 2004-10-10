كنفرانس ملي كسب و كار الكترونيك در دانشگاه علم و صنعت آغاز شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، بستر سازي و گسترش كاربرد كسب و كار الكترونيك در ايران، ايجاد فضاي هم انديشي و تعامل متخصصان و دست اندركاران اين موضوع در كشور و انتقال تجربيات و ارتقاي دانش مسئولان و مديران و كارشناسان در زمينه كسب و كار الكترونيك از اهداف برگزاري اين همايش است. در حاشيه اين كنفرانس دو ميزگرد با موضوعات مربوط به كنفرانس برگزار مي شود. همچنين نمايشگاهي در اين زمينه داير شده است.

در كنفرانس ملي كسب و كار الكترونيك 21 مقاله به صورت سخنراني و 13 مقاله به صورت پوستر ارائه خواهد شد . كنفرانس كسب و كار الكترونيك صبح امروز در دانشگاه علم و صنعت ايران آغاز شده است و تا فردا ادامه مي يابد.