به گزارش خبرنگار مهر، برای راه اندازی کتابخانه های جدید و تامین کتاب مورد نیاز آنها در 5 هزار کارخانه و مرکز صنعتی کشور مبلغ 20 میلیارد ریال اختصاص یافت که این اعتبار به صورت مشترک از سوی دو وزارتخانه تامین خواهد شد.

بر اساس این تفاهم نامه که توسط مجتبی زارعی معاون اجتماعی و فرهنگی وزارت کار و بهمن دری معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به امضا رسید، 2 وزارتخانه توافق کردند نسبت به اعطای جایزه ادبی دوسالانه شهید برونسی و اهدای مستمر کتاب مورد نیاز کتابخانه های باز راه اندازی شده در کارخانجات اقدام کنند.

همچنین اهدای کتاب به کتابخانه‌های ثابت و عمومی مراکز صنعتی با اعلام وزارت کار، اعطای تخفیف در بهای کارت الکترونیکی خرید کتاب ویژه حوزه کار تا سقف 30 درصد و حمایت از برگزاری مسابقات سراسری کتابخانه در حوزه کار با موضوع هدفمند و ارزشی از دیگر مفاد این تفاهم نامه همکاری است.

براساس این تفاهم نامه نامه، وزارت کار و امور اجتماعی موظف شد نسبت به ارائه آمار از کارخانجات با جمعیت بالای 50 نفر و متقاضی اجرای طرح کتابخانه باز اقدام کند.

تامین سهم 50 درصدی برای تامین کتاب و کتابخانه های باز و ثابت، برنامه ریزی اجرای مسابقات کتابخوانی، تامین سهم لازم برای صدور کارت الکترونیکی خرید کتاب و برنامه ریزی برای برپایی کتاب سال کار و صنعت از دیگر تعهدات وزارت کار در این تفاهم نامه است.