52 مدرسه مازندران مقاوم سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی اجرای دوازدهمین مانور سراسری زلرله و ایمنی در ساری افزود: طرح مانور زلزله در نقطه مدیریت بحران باید هدایت شود.

وی خاطر نشان کرد: آموزش و پرورش مسئول نهادینه کردن و فرهنگ سازی درست مقابله با زلزله در مدارس استان است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه برای ترویج و ارتقای سطح فرهنگ ایمنی به معلمان نیازمند انتقال آموخته های دفاعی به دانش آموزان هستیم تصریح کرد: مدرسه بهترین پایگاه برای نهادینه سازی و مقابله با آسیب ها و آشنایی دانش آموزان با بلایای طبیعی است.

فیاضی با بیان اینکه مازندران سال گذشته در اجرای مانور زلزله در مدارس استان مقاوم دوم کشور را کسب کرد یادآور شد: در هر شهرستان، مدرسه ای برای اجرای مانور زلزله انتخاب شده است.

وی گفت: 52 هزار و 400 نفر از دانش آموزان در تشکل های دانش آموزی آموزش های کمک های اولیه را در شاخه هلال احمر آموزش دیدند.

دوازدهمین مانور سراسری زلزله همزمان با سراسر کشور، هشتم آذر ماه امسال در آموزشگاه های مازندران اجرا می شود.