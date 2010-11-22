مقاصد جدید گردشگری در کشور معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا عامری بعد از ظهر دوشنبه در جشنواره اقوام ایران زمین در گرگان افزود: در بسیاری از مناطق جاذبه های گردشگری فراوانی وجود دارد، ولی به دلیل عدم شناخت هموطنان از جاذبه ها، شاید در ایام خاصی و بسیاری از اوقات شاهد سفر به این نقاط نیستیم.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: وجود اقوام مختلف با آداب و رسوم و گذشته های مختلف و زندگی مسالمت آمیز همراه با وفاق و همدلی، یکی از جاذبه های ایران اسلامی است.



وی با بیان اینکه در بعد داخلی این مقاصد را تعریف کرده ایم، افزود: تبلیغات و چاپ کتاب و بروشور یکی از راههای معرفی هرچه بهتر این مقاصد گردشگری است.

عامری یکی دیگر از این راهها را ایجاد و تشکیل نمایشگاهها و جشنواره های مختلف برای معرفی جاذبه هایی که کمتر مورد شناسایی مسافران است بیان کرد و گفت: با اقدامات صورت گرفته در چند سال اخیر، بسیاری از مقاصد هموطنان ما در کشور عوض شده است.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، از حاضران در این جشنواره خواست رویدادها و نمایشگاههای خود را به مرکز اعلام کنند تا در تقویم ملی و بین المللی ثبت شده و در عرصه بین المللی هم مورد استفاده قرار گیرد.

وی اظهار امیدواری کرد در برپایی جشنواره های بعدی به شکلی برنامه ریزی شود که این برنامه تحت الشعاع برنامه های دیگر قرار نگیرد.

به گفته عامری اگر برنامه ریزی خاصی در این جشنواره صورت می گرفت و برنامه تحت الشعاع قرار نمی گرفت شاهد حضور بیشتر استانها و سفرا در این جشنواره بودیم.