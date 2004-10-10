اعلام اسامي پذيرفته شدگان دوره پودماني دانشگاه جامع علمي - كاربردي ؛ 29 مهرماه

دكتر محمد حق پناهي در يك نشست مطبوعاتي به مناسبت يازدهمين سالروزتاسيس دانشگاه جامع علمي كاربردي گفت : از ميان 93 هزار داوطلب ثبت نام كننده درنظام پودماني بيش از 45 هزار نفر پذيرفته خواهند شد كه سال تحصيلي اين افراد نيز دهه اول آبانماه آغاز مي شود.

وي افزود: دربهمن ماه نيز ثبت نام دوره هاي ترمي دانشگاه علمي كاربردي در دو مقطع كارداني و كارشناسي نا پيوسته براي شاغلين وغير شاغلين آغاز مي شود و ظرفيت پذيرش اين دوره 40 هزار نفر است .

وي خاطر نشان كرد : در طول برنامه 5 ساله سوم توسعه دانشگاه علمي كاربردي در سال 82 توانست به اهداف كمي برنامه ريزي شده خود دست پيدا كند و آنچه در سال 83 برنامه ريزي شده مازاد برتعهد اهداف خود است.

وي گفت : در سال 82 ، 120 هزار دانشجو پذيرش شده اند و امسال نيز 80 هزار نفر به اين جمعيت افزوده مي شوند ، همچنين در برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده كه در سال 100 هزار نفر دانشجو پذيرش شوند بطوريكه در سال 88 اين جمعيت به 500 هزار نفر خواهد رسيد كه 450 هزار نفر آنها داراي مدرك كارداني و مابقي كارشناسي هستند.

رييس دانشگاه علمي كاربردي تاكيد كرد: همچنين متوسط نرخ رشد دانشگاه علمي كاربردي به 5/21 درصد مي رسد كه در سال 88 از هر 6 دانشجو يك نفر در دانشگاه علمي كاربردي مشغول به تحصيل خواهد بود.

وي تصريح كرد: در برنامه چهارم توسعه دوره هاي براي ارتقاء سطح كيفي دانش واطلاعات مدرسان اين نظام در نظرگرفته شده وهمچنين به منظور انتقال دانش بين دانشجويان ومدرسان قراردادهايي براي همكاري با كشورهاي صاحب نام در نظام علمي كاربردي مانند روسيه ، ايرلند ، آفريقاي جنوبي، اسپانيا و آلمان منعقد شده است وبزودي اجرا خواهد شد.

دكتر حق پناهي گفت: يكي از مهمترين ويژگيهاي سال 83 طرح انسجام بخشي مراكز علمي كاربردي در سراسر كشور است كه مورد توجه قرار مي گيرد .

وي به ضرورت تاسيس دفاتر مشاوره در مراكز علمي كاربردي اشاره كرد و افزود: از روز سه شنبه اين هفته حكم تاسيس دفاتر مشاوره به مراكز ارسال مي شود واين مراكز نسبت به اين كار اقدام خواهند نمود و همچنين نشست وگردهمايي روساي 400 مركز نظام علمي كاربردي در اين هفته برگزار خواهد شد.

وي در خصوص بودجه دانشگاه گفت: بودجه سال جاري دانشگاه 650 ميليون تومان است كه اين امر برا ي آموزش درنظرگرفته مي شود ودرآمد اصلي دانشگاه از 15 درصد شهريه هاي دانشجويان بدست مي آيد.

رييس دانشگاه علمي كاربردي گفت: به منظور پرداخت وام به دانشجويان با همكاري با سازمان مديريت در خصوص تاسيس صندوق رفاه براي دانشجويان اقدام كرده ايم كه بزودي نتيجه بخش خواهد بود.