تحقیق و تفحص از مناطق آزاد 6 ماه دیگر تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احد خیری ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: این تمدید به درخواست کمیته تحقیق و تفحص از مناطق آزاد تجاری صنعتی صورت گرفته است تا در این مدت تحقیقات میدانی بیشتری به انجام برسد.

وی اظهار داشت: در این مدت تلاش خواهد شد با بررسی وضعیت مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نتایج بررسی ها در اختیار مجلس و رسانه ها قرار گیرد.

خیری، با اشاره به برنامه های صورت گرفته در کمیته تحقیق و تفحص از مناطق آزاد تجاری و صنعتی، گفت: تاکنون اطلاعات مورد نیاز از مناطق آزاد جمع آوری و بر اساس این اطلاعات قالب‌های مشخصی تعریف شده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: در جلسه اخیر کمیته تحقیق و تفحص، با حضور اعضای کمیته و سرمایه‌گذاران در این مناطق اطلاعات و قالب‌ها بررسی شد تا مرحله جدیدی از کار کمیته آغاز شود.

خیری اضافه کرد: پس از مرحله جمع آوری اطلاعات، لازم است اعضای کمیته به مناطق آزاد تجاری صنعتی سفر کنند تا مشکلات و مسایل از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد.

وی گفت: با توجه به توافقی که در جلسه اخیر کمیته صورت گرفت، قرار است نمایندگان به مناطقی اعزام شوند که به موقعیت آنجا اشراف کامل دارند و بهتر می توانند در این زمنیه کار کنند.

نماینده بستان آباد در مجلس، توجه به گزارشات مردمی را از اهداف و اولویت های کمیته تحقیق و تفحص از مناطق آزاد عنوان کرد و افزود: در این زمینه کمیته مزبور آمادگی کامل برای دریافت نظرات کارشناسان را دارد.