پالایش اطلاعاتی کارجویان در گلستان انجام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین نوروزی بعد از ظهر دوشنبه در نشست شورای شهر گرگان افزود: برای بخش تعاون به منظور دستیابی به سهم 25 درصدی اقتصاد کشور اقدامات مختلفی تعریف شده است که بر اساس وظایف ابلاغی علاوه بر تشکیل تعاونی و بنگاه های اقتصادی، اخیراً بحث اشتغال هم اضافه شده است.

وی با اشاره به تشکیل بالغ بر هشت هزار و 700 تعاونی در گلستان گفت: استان در این زمینه رتبه پنجم کشور را کسب کرده است.

معاون پژوهشی و آموزشی اداره کل تعاون گلستان همچنین از کسب رتبه اول ایجاد تعاونی های بانوان گلستان خبر داد و خاطر نشان کرد: تاکنون هزار و 707 تعاونی در استان ایجاد شده است.

نوروزی ضمن ارایه پیشنهاد تشکیل تعاونی های سهامی عام به شورای شهر گرگان، ایجاد این نوع تعاونی ها را گامی مثبت در جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوص در پروژه های شهری ارزیابی کرد.

سخنگوی شورای شهر گرگان با اشاره به اهداف تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا بر اساس اصل یکصدم قانون اساسی و جایگاه تعاون در اقتصاد کشور با توجه به اصل 43 و 44 قانون اساسی افزود: به منظور استفاده بهینه از پایگاه مردمی و توان اجرایی نهاد شوراها در جلب مشارکت های مردمی، تسریع در روند خدمت رسانی به شهروندان، پرهیز از کارهای موازی و با عنایت به جایگاه بخش تعاون در توسعه پایدار، چند تفاهم نامه همکاری بین شورای عالی استان ها و وزارت تعاون امضاء شد.

فائزه عبداللهی تصریح کرد: بر اساس مفاد این تفاهم نامه، همکاری ادارات و سازمان های تابعه وزارت تعاون در انجام وظایف نظارتی و همکاری شوراهای اسلامی با تعاون در جلب مشارکت های مردمی مورد تاکید قرار گرفته است.

وی هدف از برگزاری این نشست را تبادل نظر اعضای شورای شهر گرگان با تعاون استان برای تعامل بیشتر عنوان و خاطر نشان کرد: در این جلسه همچنین حمایت از تولیدکنندگان خانگی و تشکیل کمیته اجرایی و تخصصی این تفاهم نامه به اداره کل تعاون استان پیشنهاد شده است.

سخنگوی شورای شهر با تاکید بر اینکه بر اساس مفاد این تفاهم نامه در هر استان کارگروهی برای هماهنگی و اجرای این تفاهم نامه تشکیل شده است، اظهار داشت: با تشکیل کمیته تخصصی می توان بر حسن اجرای آن نظارت بیشتری اعمال کرد.

وی همچنین اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد طرح های پیشنهادی بخش تعاون استان در خصوص ایجاد تعاونی های عام و فراگیر در دفتر تحقیق و پژوهش شورای شهر بررسی شود.

رئیس اداره تعاون گرگان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به فصل سوم اصل 44 قانون اساسی در خصوص سیاست های توسعه بخش تعاون بر وظیفه مندی سایر دستگاه های اجرایی در همکاری با تعاون برای ایجاد اشتغال تاکید کرد.

حمزه کرایلو ضمن معرفی ظرفیت ها و پتانسیل تعاون استان تصریح کرد: شورای اسلامی شهر گرگان با جلب مشارکت مردم می تواند در ایجاد تعاونی های بزرگ عام و فراگیر همراهی خوبی با بخش تعاون شهرستان داشته باشد.

وی فعالیت های بخش تعاون را در ساماندهی مشکلات شهری بسیار موثر دانست و خاطرنشان کرد: میادین میوه و تره بار شهر و همچنین بازیافت مواد زاید مصرفی گرگان نیز می تواند در قالب تعاونی سهامی عام ساماندهی شود که اداره کل تعاون شهرستان آمادگی خود را در این زمینه برای همکاری با شورا و شهرداری گرگان اعلام می کند.