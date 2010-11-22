ایجاد نظم و آرامش در دنیای کنونی بسیار دشوار است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سردار حسن کرمی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان چادگان اصفهان با تاکید بر اینکه برقراری نظم و امنیت در دنیای کنونی بسیار سخت و دشوار است، افزود: در عصر ارتباطات که ابزار و امکانات پیشرفتهای به منظور برقراری ارتباط میان انسانها در اختیار افراد جامعه قرار گرفته است، مردم میتوانند از تبادل فرهنگی به وسیله ماهواره و اینترنت استفاده کنند که در چنین شرایطی ایجاد نظم و آرامش بسیار دشوار و یکی از سختترین فعالیتهای جامعه به حساب میآید.
وی با تاکید بر اینکه پلیس در ایجاد امنیت جامعه نقش غیرقابل انکار و تاثیرگذاری دارد، اظهار داشت: نیروی انتظامی باید در ایجاد نظم و آرامش در خصوص ارتقاء فرهنگ جامعه پیشگام دیگر ارگانها و نهادهای کشور باشد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه شهرستان چادگان به لحاظ امنیت و آرامش وضعیت مطلوبی دارد، تصریح کرد: شهرستان چادگان به لحاظ امنیت و آرامش وضعیت بسیار مطلوبی دارد که این امر با دقت نظر بالای پرسنل نیروی انتظامی محقق شده است.
وی اضافه کرد: شهرستان چادگان یکی از شهرستانهایی محسوب میشود که به لحاظ امنیت و آرامش وضعیت بسیار مطلوبی دارد و جزو شهرستانهایی است که نسبت به سایر شهرستانهای استان شرایط مطلوبتری دارد که این امر با دقت نظر بالای پرسنل نیروی انتظامی محقق شده است.
سردار کرمی ادامه داد: شهرستان چادگان به لحاظ جغرافیایی، یکی از مناطق گردشگری استان اصفهان و کشور است که در ایام تعطیل از بیش از 30 هزار گردشگر میزبانی میکند.
وی گفت: تمامی گردشگرانی که به این شهرستان سفر میکنند به امنیت و آرامشی نیاز دارند که توسط پرسنل نیروی انتظامی محقق شده است.
فرمانده انتظامی استان اصفهان همچنین به آمار جرم و جنایت در شهرستان چادگان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه آمار جرم و جنایت در شهرستان چادگان بسیار پایین است به طوری که در 7 ماهه نخست سال جاری، تنها 4 جرم خشن روی داده که با جدیت عوامل انتظامی با آن برخورد شده و این آمار به حداقل ممکن خود رسیده است.
به گزارش مهر، در این مراسم، سرهنگ دوم پاسدار محمدصادق جبارپور به عنوان سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان چادگان معرفی شد.
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