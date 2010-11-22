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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۵۰

سردار کرمی:

ایجاد نظم و آرامش در دنیای کنونی بسیار دشوار است

ایجاد نظم و آرامش در دنیای کنونی بسیار دشوار است

اصفهان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در دنیای پیچیده کنونی که ارتباطات گسترش یافته و اینترنت و ماهواره یکه‌تازی می‌کند، برقراری نظم و امنیت بسیار دشوار است.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سردار حسن کرمی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان چادگان اصفهان با تاکید بر اینکه برقراری نظم و امنیت در دنیای کنونی بسیار سخت و دشوار است، افزود: در عصر ارتباطات که ابزار و امکانات پیشرفته‌ای به منظور برقراری ارتباط میان انسان‌ها در اختیار افراد جامعه قرار گرفته است، مردم می‌توانند از تبادل فرهنگی به وسیله ماهواره و اینترنت استفاده کنند که در چنین شرایطی ایجاد نظم و آرامش بسیار دشوار و یکی از سخت‌ترین فعالیت‌های جامعه به حساب می‌آید.

وی با تاکید بر اینکه پلیس در ایجاد امنیت جامعه نقش غیرقابل انکار و تاثیرگذاری دارد، اظهار داشت: نیروی انتظامی باید در ایجاد نظم و آرامش در خصوص ارتقاء فرهنگ جامعه پیشگام دیگر ارگان‌ها و نهادهای کشور باشد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه شهرستان چادگان به لحاظ امنیت و آرامش وضعیت مطلوبی دارد، تصریح کرد: شهرستان چادگان به لحاظ امنیت و آرامش وضعیت بسیار مطلوبی دارد که این امر با دقت نظر بالای پرسنل نیروی انتظامی محقق شده است.

وی اضافه کرد: شهرستان چادگان یکی از شهرستان‌هایی محسوب می‌شود که به لحاظ امنیت و آرامش وضعیت بسیار مطلوبی دارد و جزو شهرستان‌هایی است که نسبت به سایر شهرستان‌های استان شرایط مطلوب‌تری دارد که این امر با دقت نظر بالای پرسنل نیروی انتظامی محقق شده است.

سردار کرمی ادامه داد: شهرستان چادگان به لحاظ جغرافیایی، یکی از مناطق گردشگری استان اصفهان و کشور است که در ایام تعطیل از بیش از 30 هزار گردشگر میزبانی می‌کند.

وی گفت: تمامی گردشگرانی که به این شهرستان سفر می‌کنند به امنیت و آرامشی نیاز دارند که توسط پرسنل نیروی انتظامی محقق شده است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان همچنین به آمار جرم و جنایت در شهرستان چادگان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه آمار جرم و جنایت در شهرستان چادگان بسیار پایین است به طوری که در 7 ماهه نخست سال جاری، تنها 4 جرم خشن روی داده که با جدیت عوامل انتظامی با آن برخورد شده و این آمار به حداقل ممکن خود رسیده است.

به گزارش مهر، در این مراسم، سرهنگ دوم پاسدار محمدصادق جبارپور به عنوان سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان چادگان معرفی شد.

کد مطلب 1196573

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