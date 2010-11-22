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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۴۷

همایش "کتابخانه‌های عمومی و یادگیری مادام‌العمر" در تهران برگزار می‌شود

همایش "کتابخانه‌های عمومی و یادگیری مادام‌العمر" در تهران برگزار می‌شود

همایش یک‌روزه "کتابخانه‌های عمومی و یادگیری مادام‌العمر از نگاه ترویج علم" چهارشنبه سوم آذر ماه در تهران برگزار می‌‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری و پشتیبانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اقدام به برگزاری همایشی یک‌روزه با عنوان "کتابخانه‌های عمومی و یادگیری مادام العمر" کرده است.

این همایش با هدف ایجاد تفاهم بین نهادهای مرتبط با ترویج علم برگزار می‌شود و کلید واژه آن یادگیری مادام‌العمر است و کتابخانه‌های عمومی را به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نهادهای علمی و فرهنگی در این راستا نقطه هدف خود قرار داده است.

محورهایی که برای همایش در نظر گرفته شده است شامل یادگیری مادام العمر و نقش کتابخانه‌های عمومی، تعاریف و مفاهیم ترویج علم، توجه به ترویج علم خدمات کتابخانه‌ای، ‌تجربیات مفید از نقش‌آفرینی کتابخانه‌ها در ترویج علم و مطالعه مفید و ابعاد ترویج علم است.

همایش "کتابخانه‌های عمومی و یادگیری مادام العمر" به دبیری محمد حسن‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و مدیر گروه ترویج علم برگزار می‌شود و اعضای کمیته علمی آن عبدالرضا نوروزی چاکلی از دانشگاه شاهد، حمزه علی نورمحمدی از دانشگاه شاهد، اکرم قدیمی از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، جلال غفاری، مهدی شقاقی، سیامک محبوب و مهدی سبزی‌پور از نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور هستند.

در این همایش سیدحسن قدسی پور رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مهندس منصور واعظی دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، جعفر مهراد رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام سخنرانی خواهند کرد.

همایش "کتابخانه‌های عمومی و یادگیری مادام العمر" چهارشنبه 3 آذرماه از ساعت 10 تا 16 در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور واقع در میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، خیابان سهیل، پلاک 9 برگزار می‌شود.

کد مطلب 1196575

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