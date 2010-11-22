بسیجیان باید در دهه چهارم در خط مقدم باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بسیجیان شهرداری تهران با حضور قالیباف شهردار تهران و سردار همدانی فرمانده سپاه محمدرسول‌الله(ص) تهران بزرگ برگزار شد.

فرمانده سپاه محمدرسول‌الله (ص) تهران بزرگ در این همایش یادآور شد: بسیج در دهه اول انقلاب کارنامه درخشانی را به جای گذاشت و در دهه دوم نیز جای پای بسیج در جای جای این کشور در عرصه سازندگی دیده می‌شود و بسیجیان در دهه سوم انقلاب نیز در جنگ نرم و مقابله با تهاجم فرهنگی نشان دادند که می توانند قطب‌نما و هدایت‌گر باشند. تفاوت دهه سوم با دهه اول این بود که دشمن در دهه اول مشخص بود، اما در دهه سوم اینطور نبود و البته تهدیدات و خطرات دهه سوم نیز بیش از دهه اول بود.

سردار همدانی با اشاره به قرار داشتن در دهه چهارم انقلاب گفت: هرفردی از زیرچتر ولایت و زیر سایه امام خارج شود، گمراه می‌شود. صراط مستقیم تنها یک راه است و اگر می‌خواهیم بسیج در دهه چهارم انقلاب نیز کارنامه خوبی دریافت کند، بسیجیان نباید از این شاخص خارج شوند. دهه چهارم دهه‌ای است که بسیجیان باید خط مقدم باشند تا بتوانیم در زمینه‌های مختلف مدل ارائه دهیم و به چشم‌انداز 20 ساله کشور دست پیدا کنیم.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) با تقدیر از فعالیت‌های شهرداری تهران اظهار کرد: مدیران عالی و کارمندان و کارکنان شهرداری از همان تفکرو اندیشه بسیجی و مدیریت دفاع مقدس استفاده می‌کنند. رمز پیروزی ما در سه دهه انقلاب اسلامی این بوده است که وحدت را حفظ کرده‌ایم، برای رضای خدا کار می‌کردیم، نهراسیدیم و از صراط مستقیم خارج نشده‌ایم و امروز هم اگر می خواهیم به پیروزی برسیم باید این مولفه‌ها را حفظ کنیم.

همچنین در این همایش لوح تقدیر فرمانده سپاه محمدرسول‌الله(ص) تهران به قالیباف شهردار تهران اهدا شد.

