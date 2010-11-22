سپهر حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در دو ماه گذشته با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نکرده است، در مورد اتفاقات دیدار داماش با پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: گلم را به مازیار زارع تقدیم می‌کنم زیرا تماشاگران 120 دقیقه به وی فحاشی کردند. مازیار روز بسیار سختی را تجربه کرد و بسیار تحت فشار بود.

وی اضافه کرد: تماشاگران حاضر در ورزشگاه ابتدا علی دایی و کریم باقری را تشویق کردند که حرکتشان بسیار ارزشمند بود اما با شعار علیه مازیار زارع کار خوبشان در ابتدای مسابقه را زیر سوال بردند. این اتفاق در اکثر ورزشگاه‌های ایران عادی شده که به راحتی به مربیان، بازیکنان و نفرات دیگر فحاشی می‌کنند، امیدوارم به نحوی جلوی این اتفاق گرفته شود.

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس در مورد پیروزی دشواری که تیمش برابر داماش بدست آورد، اظهار داشت: این بازی از مسابقات ما در لیگ برتر هم سخت‌تر شد زیرا تا حدودی گره خورده بود. آنها فوق العاده با انگیزه بودند و همین مسئله کارمان را برای رسیدن به موفقیت دشوارتر کرده بود.

وی مهاجمان پرسپولیس را جزو بهترین مهاجمان ایران دانست، افزود: اگر داور گل صحیح آرفی را قبول می‌کرد، روند بازی عوض می‌شد و آنها برای جبران گل خورده جلو می‌آمدند و ما برای رسیدن به پیروزی پرگل‌تر از اشتباهات آنها و ضد حملات استفاده می‌کردیم.

حیدری در مورد حرف و حدیث‌هایی که در مورد گل وی به داماش وجود دارد، اظهار داشت: آنها ابتدا گفتند من در آفساید بودم اما این شگرد من است که خط دفاع را نگاه کرده و از آن عبور می‌کنم. در این بازی هم به خوبی از تله آفساید فرار کردم. امروز هم می‌گویند توپ به دستم برخورد کرد، در حالیکه با ران پا به توپ ضربه زدم و توپ با دستم فاصله زیادی داشت.

وی در مورد دیدار حساس هفته آینده تیمش برابر سپاهان خاطرنشان کرد: سپاهان مدیریت، کادر فنی و بازیکنان خوبی دارد که در این سال‌ها بعد از استقلال یکی از رقیبان پرسپولیس در راه قهرمانی لیگ برتر هستند. امیدوارم هواداران ما را در آن بازی مهم تنها نگذارند زیرا حضورشان 50 درصد توان تیم ما در چنین دیداری افزایش می‌دهند. به آنها قول می‌دهم در صورت حضور در ورزشگاه آزادی ضمن تماشای یک بازی زیبا، باعث شویم با شادی به خانه بازگردند.

حیدری با بیان اینکه در حال حاضر پرسپولیس بهترین مجموعه مدیریتی، فنی و بازیکن را در لیگ در اختیار دارد، در پایان گفت: با توجه به احترامی که برای مجموعه سپاهان قائل هستم، باید بگویم انگیزه بسیاری داریم تا در آن مسابقه حساس تحت هر شرایطی سپاهان را شکست داده و 3 امتیاز آن بازی را بدست آوریم و راهمان را برای قهرمانی در نیم فصل هموار کنیم.