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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۲۷

150 غرفه صنایع دستی کشور در گلستان برپا شد

150 غرفه صنایع دستی کشور در گلستان برپا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی گردشگری کشور از برپایی 150 غرفه صنایع دستی در چهارمین جشنواره اقوام ایران زمین در گلستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، تهمینه دانیالی عصر دوشنبه در بازدید از این غرفه ها، برپایی 150 غرفه نمایشگاهی در این جشنواره را نشان دهنده ارتقا این جشنواره نسبت به دوره های قبل دانست.

وی اظهار امیدواری کرد: شاهد هرچه بیشتر شکوفا شدن فرهنگ اسلامی نه تنها در گلستان بلکه در ایران اسلامی باشیم.

دانیالی  با اشاره به وجود ظرفیت های بسیار زیاد در گلستان تصریح کرد: ظرفیت های انسانی استان گلستان بیش از ظرفیت های طبیعی آن است و وجود قومیت های متنوع و فرهنگهای مختلف می تواند به سازمان در اجرای برنامه های مختلف کمک کند.
 
وی گفت: باید برای رسیدن به عرصه فرهنگ و تمدن مهندسی فرهنگی داشته باشیم تا بتوانیم در مقابل بسیاری از تهاجم ها در برابر ایران مقاومت کنیم و ایران بزرگ را به رخ بکشیم تا بر بلندای جهان بایستیم.
 
در این جشنواره، گروه های موسیقی، ذکر خنجر ترکمن، گروه ها ی موسیقی لری و خراسان شمالی وسیستان وبلوچستان، گروه طبری مازندران و گروه موسیقی شمشیر خوزستان  به اجرای موسیقی پرداختند.
 
جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین از 30 آبان ماه تا سوم آذر در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی گلستان برپاست.
کد مطلب 1196580

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