ارتباطات دختر و پسر باید مبنای فرهنگی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد انگیسه عصر دوشنبه در همایش آسیب شناسیی روابط دختر و پسر در دانشگاه آزاد ساری به بررسی آسیب‌های روابط دختر و پسر پرداخت و گفت: یکی از عواملی که در سلامت روان اهمیت دارد ارتباط با دیگران است، این ارتباط دوسویه است که یک سر آن سلامت روان و دیگری آسیب روانی است انسان عاقل کسی است که از عواملی که باعث آسیب روان می شود پرهیز کند.



وی با تاکید بر اینکه همه ارتباطات انسان براساس نیازمندی‌های او شکل می‌گیرد، گفت: این نیازها در دوران جوانی دامنه وسیعی دارد و نیاز افراد بزرگتر بخشی نیازهای سالم و بخشی ناسالم و بخشی واقعی و غیرواقعی است.



انگیسه با اشاره به اینکه شرط سالم بودن ارتباطات این است که بر مبنای نیازهای سالم باشد، خاطرنشان کرد: شناخت نیازهای سالم و ناسالم امری ضروری است و شخص سالم و متعادل در روان شناسی کسی است که خود و رفتار خود را شناخته و می‌داند رفتار او در چه جهتی حرکت می‌کند.



این استاد حوزه و دانشگاه مبنای دیگر ارتباط سالم را ارتباطی دانست که مبتنی بر فرهنگ باشد و گفت: ‌ارتباطات باید مبتنی بر فرهنگ هر فرد باشد تا آسیب جدی ایجاد نکند.



این پژوهشگر یادآور شد: اگر در ارتباط مراقب احساسات خود نباشیم و آنها را نظم ندهیم این ارتباط کم کم به یک درگیری عاطفی تبدیل می‌شود و این درگیری عاطفی کم کم باعث عشق ظاهری و بی توجهی به ارزش‌ها می‌شود به طوری که یک فرد با این ویژگی ممکن است به همه گذشته خود پشت پا بزند.



انگیسه تاکید کرد: بسیاری از افراد روابط قبل از ازدواج را برای آشنایی بیشتر و شناخت از همدیگر توجیه می کنند این در حالی است که افراد واقعیات و نیات درونی خود را هرگز نشان نمی دهند و متاسفانه در این قضیه دختران بیشترین ضرر را کرده اند.

وی از دانشجویان خواست با حفظ حجاب و عفاف و بهره گیری از معنویات مسیر سالمی را برای زندگی خود تعیین کنند و مطمئن باشند خداوند آنان را در رسیدن به خوشبختی و یک زندگی سالم هدایت خواهد کرد.

محمد اسماعیل جوادی، رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ساری نیز دهه ولایت را گرامی داشت و گفت: ضامن سعادت و خوشبختی ما پیروی از ولایت و امامت است و امروز ولایت فقیه در حقیقت استمرار ولایت ائمه اطهار است.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد زمینه مناسب برای ازدواج آسان جوانان گفت: متاسفانه امروز زمینه ازدواج آسان جوانان فراهم نیست و موانع زیادی بر سر راه ازدواج جوانان قرار داده شده که امیدواریم در این زمینه فرهنگ سازی شود تا جوانان بتوانند بدون دغدغه و با آرامش ازدواج کنند.

وی از دانشجویان خواست تا با تقویت ایمان و تقوا در مقابل وسوسه های شیطان خود را واکسینه کنند و از یاد و نام خدا برای رسیدن به آرامش بهره ببرند.

در پایان این همایش به تعدادی از دانشجویان شرکت کننده به رسم یادبود از سوی بسیج دانشجویی هدایایی اهداء شد.