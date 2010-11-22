ارتباطات دختر و پسر باید مبنای فرهنگی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد انگیسه عصر دوشنبه در همایش آسیب شناسیی روابط دختر و پسر در دانشگاه آزاد ساری به بررسی آسیبهای روابط دختر و پسر پرداخت و گفت: یکی از عواملی که در سلامت روان اهمیت دارد ارتباط با دیگران است، این ارتباط دوسویه است که یک سر آن سلامت روان و دیگری آسیب روانی است انسان عاقل کسی است که از عواملی که باعث آسیب روان می شود پرهیز کند.
وی با تاکید بر اینکه همه ارتباطات انسان براساس نیازمندیهای او شکل میگیرد، گفت: این نیازها در دوران جوانی دامنه وسیعی دارد و نیاز افراد بزرگتر بخشی نیازهای سالم و بخشی ناسالم و بخشی واقعی و غیرواقعی است.
انگیسه با اشاره به اینکه شرط سالم بودن ارتباطات این است که بر مبنای نیازهای سالم باشد، خاطرنشان کرد: شناخت نیازهای سالم و ناسالم امری ضروری است و شخص سالم و متعادل در روان شناسی کسی است که خود و رفتار خود را شناخته و میداند رفتار او در چه جهتی حرکت میکند.
این استاد حوزه و دانشگاه مبنای دیگر ارتباط سالم را ارتباطی دانست که مبتنی بر فرهنگ باشد و گفت: ارتباطات باید مبتنی بر فرهنگ هر فرد باشد تا آسیب جدی ایجاد نکند.
این پژوهشگر یادآور شد: اگر در ارتباط مراقب احساسات خود نباشیم و آنها را نظم ندهیم این ارتباط کم کم به یک درگیری عاطفی تبدیل میشود و این درگیری عاطفی کم کم باعث عشق ظاهری و بی توجهی به ارزشها میشود به طوری که یک فرد با این ویژگی ممکن است به همه گذشته خود پشت پا بزند.
انگیسه تاکید کرد: بسیاری از افراد روابط قبل از ازدواج را برای آشنایی بیشتر و شناخت از همدیگر توجیه می کنند این در حالی است که افراد واقعیات و نیات درونی خود را هرگز نشان نمی دهند و متاسفانه در این قضیه دختران بیشترین ضرر را کرده اند.
ساری - خبرگزاری مهر: یک پژوهشگر مسائل اجتماعی با اشاره به آسیب های موجود در زندگی جوانان اظهار داشت: ارتباطات دختر و پسر باید مبنا و ریشه فرهنگی داشته باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد انگیسه عصر دوشنبه در همایش آسیب شناسیی روابط دختر و پسر در دانشگاه آزاد ساری به بررسی آسیبهای روابط دختر و پسر پرداخت و گفت: یکی از عواملی که در سلامت روان اهمیت دارد ارتباط با دیگران است، این ارتباط دوسویه است که یک سر آن سلامت روان و دیگری آسیب روانی است انسان عاقل کسی است که از عواملی که باعث آسیب روان می شود پرهیز کند.
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