به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، بابک قربانی پس از دستیابی به مدال طلای مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی گوانگجو با بیان این مطلب افزود: تا رسیدن به دیدار نهایی وزن 96 کیلوگرم و دستیابی به مدال طلای این وزن، کشتی‌های سختی را پشت سرگذاشتم. از حریف تاجیکستانی تا کشتی گیر قزاق که در دیدار نهایی موفق به شکست او شدم، همه برای خود مدعی بود و سابقه قهرمانی در آسیا و جهان را داشتند.

وی با اشاره به اینکه برای دستیابی به مدال طلای بازی‌های آسیایی گوانگجو نفر سوم مسابقات کشتی بازی‌های المپیک پکن را شکست داده است، افزود: با توجه به تمرینات سختی که در اردوهای تیم ملی انجام داده بودم و زحمات مربیان، قهرمانی در بازی‌های گوانگجو را به نوعی وظیفه خود می دانستم.

این کشتی گیر کرمانشاهی با ابراز رضایت از عملکرد خود در مسابقات کشتی بازیهای آسیایی گوانگجو خاطرنشان کرد: من در تمام دیدارهای خود با آنالیز و شناخت حریفان به میدان می‌رفتم و با برنامه عمل می‌کردم.

وی افزود: در دیدار نهایی نیز نمی خواستم به حریف قزاقستان با بارانداز امتیاز بدهم اما خیلی اتفاقی امتیاز دادم و سعی کردم در دو تایم باقی مانده این عقب افتادگی را جبران کنم. من برای فینال خیلی آماده بودم و اگر کشتی بازهم ادامه پیدا می کرد، نفس داشتم و می توانستم بازهم امتیاز بگیرم.

قربانی در خاتمه تصریح کرد: خوشحالم که یکی از مدال آوران ایران در بازیهای آسیایی گوانگجو هستم. امیدوارم دیگر کشتی گیر فرنگی کار ایران و آزادکاران کشورمان نیز بتوانند پیروزی‌های کشتی ایران را تداوم ببخشند.