مدیران سهل انگار و خاطی آذربایجان شرقی مواخذه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، محمد اشرفنیا در جلسه کار گروه حمل و نقل آذربایجان شرقی بر ضرورت توجه مسئولان آذربایجان شرقی گفت: در گذشته برخی مسئولان استانی و نیز برخی مدیران بانکها که همکاری لازم را نداشتند، کنار گذاشته شده اند.

وی بر خدمتگزاری به مردم تاکید کرد و افزود: شعار دولت، خدمتگزاری به مردم است و باید به صورت عملی آن را به مردم ثابت کنند.

معاور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی از بانکها خواست همکاری بیشتری در پرداخت تسهیلات سوخت داشته باشند و زمینه بی اعتمادی مردم به مسئولان را موجب نشوند.

اشرف نیا ادامه داد: مسئولان باید در حیطه مسئولیت خود در رابطه با نحوه استفاده از مزایای قانون هدفمندسازی یارانه با مردم سخن گفته و به سئوالات آنها با حوصله پاسخ دهند.

وی گفت: تجربه ثابت کرده نمایندگان صنوف در مواقع لازم مشکلات صنف خود را بهتر از هر مسئولی میتوانند بیان کنند، بنابراین برای اجرای موفق قانون هدفمندسازی یارانهها باید از ظرفیت صنوف استفاده کرد.

اشرفنیا گفت: با توجه به اینکه آذربایجان شرقی در بخشهای مختلف پیشگام بوده است باید برای فراهم کردن تسهیلات سوخت نیز امکانات لازم را به صورت شایسته فراهم کرد.