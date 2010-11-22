آمریکا قادر به ایجاد چالش بین ایران و عربستان نیست

سردار سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص ادعای یک مرکز مطالعات استراتژیک در آمریکا مبنی براینکه عربستان سعودی با خرید بیش از 60 میلیارد دلار سلاح از آمریکا و افزایش توانمندی های هوایی خود قادر خواهد بود تا به ایران حمله کند، گزارشاتی از این دست را در راستای عملیات روانی ارزیابی و عنوان کرد: هیچ یک از کشورهای منطقه خطری برای دیگری محسوب نمی شوند.

وی با اعلام اینکه آمریکا تلاش می کند که با رو در رو قرار دادن کشورهای منطقه به منافع نامشروع خود دست یابد، گفت: بر این اساس آمریکا عمدتا از طریق نشر اخبار و گزارشات بی پایه واساس و همچنین تشکیل اتاقهای عملیات روانی بدنبال حساس کردن رسانه ها برای اثرگذاری خبری های نادرست خود است.

رئیس کمیته تبلیغات دفاعی کشور تصریح کرد: در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران با همه کشورهای منطقه دارای روابط دوستانه وبرادرانه است .

وی با تاکید براینکه کشورهای منطقه باید به منظور ارتقا سطوح مختلف دفاعی، امنیتی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و سایر عرصه های مورد نیاز با یاری رساندن به یکدیگر طرح ها و برنامه های مشترکی داشته باشند، عنوان کرد: ایران وعربستان دو کشور بزرگ منطقه خاورمیانه و خلیج فارس هستند و آمریکا هم قادر نیست میان این دو کشور چالش ایجاد کند.

گفتنی است، سنای آمریکا در ماه گذشته میلادی موافقت خود را با فروش یک بسته تسلیحاتی شامل 82 فروند هواپیمای اف 15 ، 120 فروند بالگردهای تهاجمی آپاچی و دیگر اقلام نظامی به ارزش 60 میلیارد دلار به عربستان طی 10 سال آینده اعلام کرد.