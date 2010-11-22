20 مرکز معاینه فنی خودرو در آذربایجان شرقی ساماندهی شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، کریم باقری در جلسه کار گروه حمل و نقل آذربایجان شرقی گفت: مراکز معاینه فنی در آذربایجان شرقی برای اخذ تائیدیه معرفی شده‌اند که 20 مرکز از سوی مراکز تعیین شده مورد تأیید قرار گرفته اند.

رئیس گروه حمل و نقل استانداری آذربایجان شرقی اظهار داشت: در بازرسی از 22 مرکز معاینه فنی موجود در استان، تنها دو مرکز، مشکل دار معرفی شده اند.

وی خاطر نشان کرد: با تصمیم اخیر، صدور برچسب معاینه فنی به صورت متمرکز صورت خواهد گرفت که این برچسب‌ها امکان نظارت قوی و کنترل مراکز بازدید خودرو را فراهم می کند.

باقری گفت: هزینه معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین به صورت سراسری تعیین شده که حداکثر ملبغ در کلانشهرها برای خودروهای سبک 90 هزار ریال و در شهرهای کوچک‌تر کمتر است.

رئیس گروه حمل و نقل استانداری آذربایجان شرقی افزود: در بازرسی از مراکز معاینه فنی خودرو، برخی از مراکزی که هزینه بیشتری علاوه بر نرخ مصوب دریافت کرده‌اند، جریمه شده و برخی نیز تعطیل شده است.

وی یادآور شد: عملکرد گروه حمل و نقل در راستای هدفمندکردن یارانه‌ها بر اساس مطالبات وزارت راه و ترابری و ضروریات منطقه‌ای صورت می‌گیرد.

باقری، همچنین از اجرای طرح‌های عملیاتی حمل و نقل آذربایجان شرقی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داد و با اشاره به اقدامات صورت گرفته در کمیته حمل و نقل استان تاکید کرد: کار گروه‌های شهرستانی حمل و نقل در استان تشکیل شده و خلاصه مصوبات این جلسات و کار گروه‌ها نیز تهیه شده است.