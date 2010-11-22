سکه تمام طرح قدیم 370 هزار تومان/ طلای جهانی 1357 دلار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز (دوشنبه) قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 370 هزار تومان اعلام شد که نسبت به روز گذشته 2 هزار تومان کاهش یافته است.

همچنین قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح امام (ره) با افزایش یکهزار تومانی نسبت به دیروز به 340 هزار تومان رسید. قیمت نیم و ربع سکه نیز با افزایش 500 تومانی مواجه شدند و به ترتیب به 170 هزار و 500 تومان و 86 هزارو 500 تومان رسیدند.

امروز قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار 34 هزار و 650 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1357 دلار اعلام شد. روز گذشته قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار 34 هزارو 500 تومان و هر اونس طلای جهانی 1354 دلار بود.