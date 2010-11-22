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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۲

گزارش روز از بازار طلا /

سکه تمام طرح قدیم 370 هزار تومان/ طلای جهانی 1357 دلار شد

سکه تمام طرح قدیم 370 هزار تومان/ طلای جهانی 1357 دلار شد

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز دوشنبه با 2 هزار تومان کاهش به 370 هزار تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز (دوشنبه) قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 370 هزار تومان اعلام شد که نسبت به روز گذشته 2 هزار تومان کاهش یافته است.

همچنین قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح امام (ره) با افزایش یکهزار تومانی نسبت به دیروز به 340 هزار تومان رسید. قیمت نیم و ربع سکه نیز با افزایش 500 تومانی مواجه شدند و به ترتیب به 170 هزار و 500 تومان و 86 هزارو 500 تومان رسیدند.

امروز قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار  34 هزار و 650 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1357 دلار اعلام شد. روز گذشته قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار 34 هزارو 500 تومان و هر اونس طلای جهانی 1354 دلار بود.

کد مطلب 1196596

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