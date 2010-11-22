مردم یزد از طرح بازسازی بافتهای فرسوده استقبال نکردند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سیدمحمد میرسعیدی پیش از ظهر دوشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: دستگاههای متولی استان یزد در حال حاضر هیچ محدودیتی در زمینه ارائه تسهیلات برای بازسازی بافتهای فرسوده ندارند اما به دلیل تبلیغات کم و نا آگاهی مردم، این طرح کمتر مورد استقبال قرار گرفته است.

وی با اشاره به توافقات انجام شده با وزارت مسکن و شهرسازی در سفر معاون وزیر مسکن به استان یزد، افزود: در این زمینه هم استان و وزارت مسکن و شهرسازی اعتبارات و تسهیلات ویژه‌ ای در نظر گرفته اند و برای بازسازی ساختمانهای فرسوده نیز شرایطی نظیر مسکن مهر لحاظ خواهد شد.

میرسعیدی با اشاره به اینکه بازسازی بافتهای فرسوده هم در بخش معابر که فاقد مالکیت شخصی است و هم در بخش خانه ها صورت می گیرد، بیان داشت: برای هر دو بخش اعتبارات مورد نیاز در استان وجود دارد.

تسهیلات 20 و 25 میلیون تومانی برای بازسازی واحدهای فرسوده پرداخت می شود

وی یادآور شد: صاحبان منازل مسکونی در بافتهای فرسوده می توانند از تسهیلات 20 و 25 میلیون تومانی برای بازسازی خانه های خود استفاده کنند ضمن اینکه ودیعه مسکن برای اجاره منزلی در طول مدت زمان بازسازی نیز به آنها پرداخت می شود.

میرسعیدی خاطرنشان کرد: ودیعه مسکن به مدت دو سال در اختیار مالکان خانه های فرسوده قرار می گیرد و پس از دو سال به طور یکجا مسترد می شود.

وی ادامه داد: اگر مالکان واحدهای فرسوده در زمین خود بیش از یک واحد بسازند، به همان تعداد منهای یک واحد، تسهیلات دریافت می‌کنند.

میرسعیدی با اشاره به اینکه استان یزد از استانهای دارای وسعت زیاد در بافت فرسوده است، خاطرنشان کرد: این قول را از وزارت مسکن گرفته ایم که در این زمینه حمایتهای بیشتری از یزد داشته باشد.

وی اظهار امیدواری کرد: با اطلاع رسانی مناسب و تبلیغات لازم، مردم بافتهای فرسوده هر چه سریعتر نسبت به زیباسازی و نوسازی محل سکونت خود اقدام کنند.

معاون عمرانی استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود در مورد وضعیت امداد هوایی استان یزد بیان داشت: توافقاتی بین هلال احمر و مدیریت بحران انجام شده و قرار است با ساخت آشیانه پرواز توسط استانداری احداث شود و بالگرد توسط هلال احمر تامین شود.

پایگاه امداد هوایی استان یزد در انتظار بالگرد

میرسعیدی بیان داشت: اکنون پایگاه هوایی استان یزد تکمیل شده و در انتظار بالگرد هستیم.

وی یادآور شد: پیشنهاد ما سه بالگرد برای این مرکز بوده است اما تاکنون با یک فروند آن موافقت قطعی شده که با ورود بالگرد به کشور، استان یزد در این زمینه در اولویت خواهد بود.

میرسعیدی همچنین با اشاره به بحث نظارت بر ساخت و سازهای روستایی عنوان کرد: ارائه تسهیلات از سوی بانکها همراه با نظارت است اما تغییر تیپ خانه ها در مباحث نظارتی گنجانده نشده است.

از ایجاد ناهمگونی در روستاهای هدف گردشگری جلوگیری می شود

وی افزود: اینکه در روستاها پس از ساخت و ساز، شکل و شمایل روستا دچار ناهمگونی می شود، بحثی سلیقه ای است اما به طور قطع از ساخت و سازهای ناهمگون در روستاهای هدف گردشگری جلوگیری می شود.

میرسعیدی عنوان کرد: با خانه های خشت و گلی موافق نیستیم اما موافق ساخت خانه های روستایی در دل کویر با خصوصیات خانه های شمالی با سقف شیروانی و ... نیز نیستیم.

وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به تاثیر هدفمندی یارانه ها بر روی پروژه های عمرانی بیان داشت: هدفمندی یارانه ها بر روی پروژه های عمرانی به طور قطع تاثیرگذار است اما میزان آن هنوز مشخص نیست و اکنون قادر به برآورد آن نیستیم.

اتوبوسهای نو و تعمیری وارد ناوگان حمل و نقل استان یزد می شود

میرسعیدی با اشاره به بحث تاثیر هدفمندی یارانه ها بر روی حمل و نقل مسافر و بار نیز اظهار داشت: با راه اندازی اتوبوسهای توقفی و تعمیری همچنین تزریق اتوبوسهای نو به ناوگان حمل و نقل عمومی، از افزایش قیمتها جلوگیری می شود.

وی همچنین با اشاره به فرمول محاسبه حمل بار عنوان کرد: اکنون فرمولی داریم که نرخ بار 34 تومان در تن کیلومتر است که اگر نرخ 16 ریال را در این فرمول بگنجانیم، به شرط تحقق وعده سازمان بازرگانی برای جلوگیری از افزایش قیمت اقلامی نظیر لاستیک و ... به ازای هر تن کیلومتر 6.8 ریال به نرخ حمل بار افزوده می شود که این رقم کمتر از 20 درصد است.

در این نشست همچنین گزارش کاملی از روند پیشرفت مسکن مهر، اعتبارات عمرانی و ... در استان یزد ارائه شد.