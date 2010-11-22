490 بیمار خاص خراسان جنوبی از کارت هوشمند درمانی استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رمزی ظهر دوشنبه در بازدید از مراکز بهداشتی روستایی شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه 460هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند، گفت: این رقم معادل 72 درصد جمعیت استان می باشد.

وی اظهارداشت: تا پایان شهریور امسال، جمعیت بیمه شدگان صندوق بیمه ملی درمان ایرانیان به بیش از 11 هزار نفر رسید.

وی تعداد بیماران خاص شامل دیالیزی، پیوندی، تالاسمی، هموفیلی و MSتحت پوشش این اداره کل را 312 نفر دانست و بیان داشت: برای این گروه کارت هوشمند صادر می شود.

به گفته این مسئول در نیمه نخست امسال 490 کارت هوشمند صادر شده است.

رمزی از اجرای طرح پزشک خانواده در روستا های خراسان جنوبی از سال 84 خبر داد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر 68 مرکز بهداشتی دولتی و شش واحد خصوصی با 90 پزشک خانواده و 80 زمینه ارتقای برخی از شاخص های بهداشتی استان را فراهم کرده است.