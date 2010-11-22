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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۷

490 بیمار خاص خراسان جنوبی از کارت هوشمند درمانی استفاده می کنند

490 بیمار خاص خراسان جنوبی از کارت هوشمند درمانی استفاده می کنند

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر کل بیمه خدمات درمانی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 312 بیمار خاص در استان وجود دارد گفت: تا کنون برای 490 بیمار خاص استان کارت هوشمند درمانی صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رمزی ظهر دوشنبه در بازدید از مراکز بهداشتی روستایی شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه 460هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند، گفت: این رقم معادل 72 درصد جمعیت استان می باشد.

وی اظهارداشت: تا پایان شهریور امسال، جمعیت بیمه شدگان صندوق بیمه ملی درمان ایرانیان به بیش از 11 هزار نفر رسید.

وی تعداد بیماران خاص شامل دیالیزی، پیوندی، تالاسمی، هموفیلی و MSتحت پوشش این اداره کل را 312 نفر دانست و بیان داشت: برای این گروه کارت هوشمند صادر می شود.

به گفته این مسئول در نیمه نخست امسال 490 کارت هوشمند صادر شده است.

رمزی از اجرای طرح پزشک خانواده در روستا های خراسان جنوبی از سال 84 خبر داد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر 68 مرکز بهداشتی دولتی و شش واحد خصوصی با 90 پزشک خانواده و 80 زمینه ارتقای برخی از شاخص های بهداشتی استان را فراهم کرده است.

کد مطلب 1196606

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