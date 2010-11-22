انتقاد از سیاه نمایی عملکرد مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سید حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در جلسه علنی نوبت عصر مجلس در تذکری اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در سخنرانی هایی که در قم داشتند تاکید کردند نباید نسبت به فعالیت قوای سه گانه کشور سیاه نمایی شود.

وی گفت: رسانه ها نیز باید به این امر توجه داشته باشند. پرهیز از سیاه نمایی فقط درخصوص قوه مجریه نیست، بلکه سیاه نمایی در خصوص عملکرد همه قوا دارای ایراد است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یادآور شد: در روزهای اخیر شاهدیم که برخی سایت ها و رسانه ها نسبت به مجلس و عملکرد نمایندگان سیاه نمایی می کنند.

نماینده ورامین گفت: این سایت ها لحظه به لحظه ورود و خروج نمایندگان را مخابره می کنند در حالیکه علت عدم حضور نمایندگان در صحن مجلس مشخص است.

وی گفت: آیا نظر این است که زمانی که رئیس جمهور سفر استانی دارد نماینده نباید حاضر باشد و یا اینکه آیا نماینده نباید با ارباب رجوع و مراجعه کنندگان به او ملاقات و یا در جلسه با وزیران شرکت کند.