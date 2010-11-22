نمایشگاه عکس جمهوری باشقیرستان در فرهنگسرای ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، 50 عکس از جلوه‌های طبیعی و فرهنگی جمهوری خود مختار باشقیرستان با حضور رامیل کلیممتف هنرمند باشقیرستانی به نمایش در می‌آید. رئیس دانشگاه فلوکلور دانشگاه تربیت معلم و معاونت آموزشی مفتی باشقیرستان در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه حضور دارند.

جمهوری باشقیرستان یکی از جمهوری‌های خودمختار فدراسیون روسیه است. این جمهوری مسلمان‌نشین که در دل روسیه واقع است، 143600 کیلومتر مساحت و حدود چهار میلیون نفر جمعیت دارد.

این نمایشگاه با همکاری سفارتخانه‌های ایران در مسکو و روسیه در تهران از ششم تا 12 آذرماه در فرهنگسرای ملل برگزار می‌شود.علاقمندان می توانند روزهای یاد شده از ساعت 9 تا 19 به آدرس بزرگراه آیت الله صدر، بلوار قیطریه، بوستان قیطریه مراجعه کنند و یا برای کسب اطلاعات با تلفن 22671718 تماس بگیرند.