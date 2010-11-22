به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور قبل از ظهر دوشنبه در هفتمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان طی سخنانی با اشاره به مزیت‌های استان در توسعه گردشگری دینی اظهار داشت: طرح‌های گردشگری در قم از توجیه پذیرترین طرح‌های اقتصادی است که از بازده اقتصادی و سودآوری بالایی برخوردار هستند.



وی با تأکید بر لزوم حمایت بیش از پیش بانک‌های استان از طرح‌های گردشگری خاطرنشان کرد: انتظار این است که بانک‌های عامل استان نسبت به این طرح‌ها نگاهی متفاوت از گذشته داشته و از ارائه تسهیلات اشتغالزایی به این بخش استقبال نمایند.

110 درصد اهداف اشتغالزایی در قم تحقق یافت



استاندار قم در ادامه اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای عالی اشتغال، تعهد استان ایجاد 15 هزار شغل برای امسال بود که خوشبختانه با تلاش و همت مجدانه دستگاه های اجرایی به فاصله چند ماه تا پایان سال، بیش از میزان تعهد شده محقق گردیده است.



وی با بیان این که تا پایان آبان ماه 110 درصد از اهداف اشتغالزایی استان تحقق یافته است افزود: این آمارصرفاً مربوط به اشتغال پایدار ایجاد شده توسط دستگاه‌های عضو کارگروه اشتغال استان بوده و قطعاً با احتساب اشتغال ایجاد شده درسایر بخش‌های منتفع از بودجه‌های دولتی همانند شهرداری‌ها و تعاونی‌های مختلف آمارها بیش از این رقم خواهد شد.



استاندار قم توان اشتغالزایی استان را بالا دانست و تصریح کرد: با توجه به زمینه‌های خوب اشتغالزایی در استان، انتظار می‌رود که دستگاه‌های متولی اشتغال، برای تحقق حداقل 25 هزار شغل هدف گذاری نمایند و رسیدن به این هدف نیز امکانپذیر است.



حجت الاسلا موسی‌پور در پایان راه اندازی شهرک چاپ و نشر را از جمله مزیت‌های مهم اشتغالزایی استان در آینده‌ای نزدیک برشمرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی استان باید در خصوص تسریع در آماده سازی زیرساخت‌های لازم و رونق این شهرک مهم‌، اهتمام جدی را داشته باشند.