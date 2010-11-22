صدور خدمات مخابراتی به کشورهای همسایه/ دامپینگ چینیها در بازار مخابرات

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاورین و پیمانکاران مخابرات ایران که از خردادماه امسال موافقت اصولی تشکیل این اتحادیه را از اتاق بازرگانی ایران دریافت و اولین مجمع عمومی خود را پنجم آبان ماه برگزار کردند، امروز دوشنبه در نشستی اهداف تشکیل این اتحادیه را شرح دادند.

در این راستا یکی از مهمترین اهداف عنوان شده تشکیل اتحادیه صادرکنندگان خدمات مخابراتی تبدیل ظرفیتهای پنهان و بالقوه داخلی به ظرفیتهای بالفعل و تلاش برای استفاده از پتانسیلهای کشور در بخش خدمات مخابراتی است.

70 درصد امور فنی مهندسی مخابرات در اختیار خارجی ها

حسن طالبی‌نژاد - نائب رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی مخابرات ایران در این باره اظهار داشت: برغم پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های عظیم داخل کشور در بحث خدمات فنی مهندسی حوزه مخابرات تمامی امور در اختیار فروشندگان تجهیزات قرار دارد.

وی با بیان اینکه امور مهندسی باید از طریق شرکت‌های داخلی انجام شود، اضافه کرد: هم اکنون بیش از 70 درصد امور خدمات فنی و مهندسی در این بخش در اختیار کشورهای خارجی است که در راس آنها چینی ها قراردارند البته در چند سال اخیر حدود 30 درصد این بخش از سوی شرکتهای داخلی تامین می شود اما این کافی نیست.

طالبی نژاد تاکید کرد: تنها حمایت دولت و مسئولان می تواند بارقه های امیدی در ساماندهی استفاده از نیروهای داخلی در کشور ایجاد کرده و از فرار مغزها جلوگیری کند چرا که در حال حاضر تمامی فازغ التحصیلان این حوزه به نوعی در جستجوی بازار رقابتی خارج از ایران هستند.

هیچ کاری در مخابرات نیست که نتوانیم انجام دهیم

عباس فرهادیه - نائب رئیس دیگر هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاورین و پیمانکاران مخابرات ایران نیز با اشاره به توان مختصصان ایرانی در بخش خدمات مهندسی گفت: هیچ کاری در مخابرات نیست که متخصصان ایرانی نتوانند آن را انجام دهند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز بخشی از امور مخابراتی به صورت واسطه ای و دست دوم و سوم توسط نیروهای داخلی انجام می شود تاکید کرد: چنانچه متخصصان داخلی بتوانند خود را به کارفرمایان این بخش ثابت کنند و پتانسیلهای موجود را ارائه دهند می‌توان به تمام نیازهای بخش مخابرات و کارفرمایان پاسخ داد.

فرهادیه ارتباط با سازمان‌های تاثیرگذار مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیته‌ مخابرات مجلس، رگولاتوری و شرکت‌های مخابرات استانی، شرکت‌ مخابرات ایران و شرکت‌ ارتباطات سیار ایران را از جمله اهداف اصلی این اتحادیه عنوان کرد و گفت: برای شروع کار و با توجه به توافقات میان دولتها، بازار هدف صدور خدمات فنی مهندسی کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان و پاکستان خواهد بود که با توجه به پیش بینی های انجام شده تا پایان برنامه پنجم توسعه می توان بخش اعظمی از اهداف این بخش را پیاده سازی کرد.

دامپینگ قیمتی چینی ها در بازار مخابرات ایران

علی رحیم‌ زاده - عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاورین و پیمانکاران مخابرات ایران نیز در این نشست تاکید کرد: متاسفانه چینی‌ها به واسطه دامپینگ قیمتی در بخش مخابرات نه تنها شرکتهای ایرانی بلکه شرکت‌های خارجی را هم از دور رقابت خارج کرده اند.

وی با بیان اینکه انتظار خارج کردن شرکت‌های چینی را از بازار مخابرات کشور نداریم، تصریح کرد: ما معتقدیم که چینی‌ها و به طور کلی شرکت‌های خارجی و داخلی باید تحت شرایط یکسان و برابر با یکدیگر مقایسه و به کار گرفته شوند.

به گفته وی با توجه به حمایت کشور از شرکت‌های چینی در عرصه مخابرات، طی چند سال اخیر شاهد افت کیفیت تجهیزات این شرکت ها در شبکه های مخابراتی هستیم اما به دلیل کاهش قیمت مسئولان ترجیح می دهند از این تجهیزات استفاده کنند.

رحیم زاده با بیان اینکه چینی‌ها با دامپینگی که ایجاد کردند مانع از ورود شرکت‌های خارجی به کشور ما شده اند، ادامه داد: ایران در بخش خدمات فنی مهندسی قدرت رقابت با دیگر کشورها را دارد اما به دلیل عدم رعایت قوانینی همچون استفاده حداکثر از توان داخلی در کشور این پتانسیلها به کار گرفته نمی شود.