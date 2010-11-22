به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، برای تضمین بی طرفی در تعیین داوران افرادی که برای تعیین داوری تصمیم می‌گیرند خارج از 16 کشوری هستند که در جام ملت‌های آسیا 2011 حضور دارند.

قرار است پیش نویس تعیین داوران توسط ناظران و مدرسان داوری تعیین شود و بعد به تایید دو عضو کمیته داوران برسد و در آخر برای تایید نهایی به مدیر مسابقات ارسال شود. در جلسه کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین روش پیشرفت و توسعه کار دوران به تصویب رسید. در این برنامه دو ساله نزدیک به 20 داوری پایین‌تر از 35 سال انتخاب می شوند و عملکرد آنها زیر نظر مدرسان AFC قرار می گیرد.

آنها در این مدت به داوران نمره می دهند و با این ارزیابی داوران می توانند شانس حضور در بازیهای زیر 16 ، زیر 19 و مسابقات انتخابی در قاره کهن را پیدا کنند. استفاده از کمک داوران بیشتر در رقابت‌های پرزیدنت کاپ آسیا هم با تصویب اعضای کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا همراه شد.

در این نشست همچنین حاصل کار برنامه پروجکت فیوچر هم توضیح داده شد که شش نفر از 20 داور گروه سال 2007 اکنون جزو داوران فیفا هستند. دراین جلسه توضیح داده شد که "یوئیچی نیشیمورا" از ژاپن برای قضاوت در باشگاه‌های جهان تعیین شده و او را "تورو ساگا" و "ناگی توشیوکی" از ژاپن همراه خواهند کرد.

همه تصمیمات کمیته داوران برای تصویب نهایی به کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا ارجاع داده می شود.