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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۴۵

با هدفمندی یارانه ها؛

مشکلات پروژه های عمرانی کاهش می یابد

مشکلات پروژه های عمرانی کاهش می یابد

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: با افزایش اعتبارات عمرانی ناشی از اصلاح شیوه توزیع منابع ملی علاوه بر کاهش مشکلات اعتباری پروژه ها، روند اجرای طرحها نیز شتاب می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد محمودی صبح دوشنبه در همایش هم اندیشی نظام فنی  مهندسی و اجرایی استان که در محل خانه خوان ارومیه برگزار شد، با اشاره به تدابیر دولت برای جلوگیری از افزایش نابسامان بهای مصالح عمرانی و ساختمانی افزود: تغیبرات قیمتی در مصالح با ارائه بسته ها حمایتی دولت به واحدهای تولیدی و صنعتی کنترل می شود.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود جامعه فنی و مهندسی استان را ارکان اصلی سازندگی و آبادانی استان دانست و گفت: همه باید دست به دست هم دهیم و چهره استان را به چهره توسعه یافته و برخوردار از شاخصهای توسعه یافتگی تغییر دهیم.

محمودی با تاکید بر اینکه سهم نیروهای بومی در روند توسعه استان بیش از سایر تشکلهای مهندسی است اظهارداشت: باید در عرصه عمران و آبادانی استان ایده ها و فکرهای بزرگی را بیاندیشیم و در این راه با تشکیل مجموعه های مشترک پیمانکاران و راه اندازی شرکتهای سرمایه گذاری توان فنی و اجرایی جامعه فنی و مهندسی استان را ارتقاء دهیم.

وی برون سپاری کارهای اجرایی و جلوگیری از اجرای امانی طرحها توسط دستگاههای خدماتی و اجرایی را از جمله اقدامات مجموعه مدیریت استان برای ارتقای کیفی پروژه ها و تقویت توان اجرایی پیمانکاران عنوان کرد.

دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی آذربایجان غربی نیز در این نشست با اشاره به آغاز طرح هدفمند کردن یارانه ها در روزهای آتی گفت: مسئولان اجرایی ارشد استان با اعمال تدابیری خاص و حمایتی از ضرردهی جامعه پیمانکاران ناشی از افزایش قیمت های مصالح عمرانی جلوگیری کنند.

خسرو خوش خلق افزود: انجمن شرکتهای ساختمانی استان به منشور ایجاد آمادگی در شرکتهای پیمانکاری در اجرای این طرح عظیم اقتصادی، به آموزش، ارائه مدلهای اقتصادی و صرفه جویی و مهندسی ارزش پروژه ها در قالب دوره های آموزشی اقدام کرده است.

وی در ادامه با بیان اینکه هزار و 700 شرکت ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی عضو انجمن هستند بیان داشت: انجمن شرکتهای ساختمانی با ایجاد تعامل گسترده با دستگاههای اجرایی علاوه بر کاهش مشکلات اجرایی طرحها، آماده بکارگیری توان فنی و مهندسی خود در اجرای طرحهای بزرگ ملی و استانی است.

مدیر جامعه مهندسان مشاور آذربایجان غربی نیز در ادامه این نشست با اشاره به مشکلات مشاوران استانی در کاریابی گفت: با فعالیت مشاوران بزرگ سایر استانها در حوزه های عمراین استان شرکتهای مشاوره فنی و مهندسی بومی با مشکلات عمده گریبان گیر هستند که به همین منظور ساماندهی شیوه ارائه کار به مشاوران در استان ضروری است.

فتح الله فواد مرعشی ادامه داد: در حال حاظر 47 شرکت مشارو در 9 رشته مهندسی منابع آب، معماری، شهرسازی،‌ ژئو تکنیک ( مکانیک خاک )، محیط زیست، کشاورزی، راه و ترابری،‌ میراث فرهنگی، معدن و نقشه برداری صلاحیت فنی لازم را برای انجام مطالعات مشاوره ای را دارند.

کد مطلب 1196616

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