مشکلات پروژه های عمرانی کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد محمودی صبح دوشنبه در همایش هم اندیشی نظام فنی مهندسی و اجرایی استان که در محل خانه خوان ارومیه برگزار شد، با اشاره به تدابیر دولت برای جلوگیری از افزایش نابسامان بهای مصالح عمرانی و ساختمانی افزود: تغیبرات قیمتی در مصالح با ارائه بسته ها حمایتی دولت به واحدهای تولیدی و صنعتی کنترل می شود.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود جامعه فنی و مهندسی استان را ارکان اصلی سازندگی و آبادانی استان دانست و گفت: همه باید دست به دست هم دهیم و چهره استان را به چهره توسعه یافته و برخوردار از شاخصهای توسعه یافتگی تغییر دهیم.

محمودی با تاکید بر اینکه سهم نیروهای بومی در روند توسعه استان بیش از سایر تشکلهای مهندسی است اظهارداشت: باید در عرصه عمران و آبادانی استان ایده ها و فکرهای بزرگی را بیاندیشیم و در این راه با تشکیل مجموعه های مشترک پیمانکاران و راه اندازی شرکتهای سرمایه گذاری توان فنی و اجرایی جامعه فنی و مهندسی استان را ارتقاء دهیم.

وی برون سپاری کارهای اجرایی و جلوگیری از اجرای امانی طرحها توسط دستگاههای خدماتی و اجرایی را از جمله اقدامات مجموعه مدیریت استان برای ارتقای کیفی پروژه ها و تقویت توان اجرایی پیمانکاران عنوان کرد.

دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی آذربایجان غربی نیز در این نشست با اشاره به آغاز طرح هدفمند کردن یارانه ها در روزهای آتی گفت: مسئولان اجرایی ارشد استان با اعمال تدابیری خاص و حمایتی از ضرردهی جامعه پیمانکاران ناشی از افزایش قیمت های مصالح عمرانی جلوگیری کنند.

خسرو خوش خلق افزود: انجمن شرکتهای ساختمانی استان به منشور ایجاد آمادگی در شرکتهای پیمانکاری در اجرای این طرح عظیم اقتصادی، به آموزش، ارائه مدلهای اقتصادی و صرفه جویی و مهندسی ارزش پروژه ها در قالب دوره های آموزشی اقدام کرده است.

وی در ادامه با بیان اینکه هزار و 700 شرکت ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی عضو انجمن هستند بیان داشت: انجمن شرکتهای ساختمانی با ایجاد تعامل گسترده با دستگاههای اجرایی علاوه بر کاهش مشکلات اجرایی طرحها، آماده بکارگیری توان فنی و مهندسی خود در اجرای طرحهای بزرگ ملی و استانی است.

مدیر جامعه مهندسان مشاور آذربایجان غربی نیز در ادامه این نشست با اشاره به مشکلات مشاوران استانی در کاریابی گفت: با فعالیت مشاوران بزرگ سایر استانها در حوزه های عمراین استان شرکتهای مشاوره فنی و مهندسی بومی با مشکلات عمده گریبان گیر هستند که به همین منظور ساماندهی شیوه ارائه کار به مشاوران در استان ضروری است.

فتح الله فواد مرعشی ادامه داد: در حال حاظر 47 شرکت مشارو در 9 رشته مهندسی منابع آب، معماری، شهرسازی،‌ ژئو تکنیک ( مکانیک خاک )، محیط زیست، کشاورزی، راه و ترابری،‌ میراث فرهنگی، معدن و نقشه برداری صلاحیت فنی لازم را برای انجام مطالعات مشاوره ای را دارند.