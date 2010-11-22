"احمدی شالی" رئیس هیئت ووشو آذربایجان شرقی شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمدی شالی ظهر دوشنبه در مجمع عمومی و انتخاباتی رئیس هیئت ووشو آذربایجان شرقی که در محل سالن کنفرانس اداره کل تربیت بدنی و با حضور اعضا مجمع تشکیل شد، با بدست آوردن 9 رای از 17 رای ماخوذه به مدت چهار سال این مسئولیت را عهده دار شود.

برای تصدی ریاست هیئت ووشو آذربایجان شرقی، محمد مولودی نیز به همراه جعفر احمدی شالی نامزد شده بود.

احمدی شالی، دانش آموخته ریاضی در مقطع دکتری بوده و در حال حاضر معاون شرکت تراکتورسازی ایران است.

مشاور شهردار تبریز، استاد دانشگاه و رئیس شورای تحقیقات یکی از بانک های آذربایجان شرقی در سابقه علمی و اجرایی نامبرده دیده می شود.