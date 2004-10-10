سرمايه گذاري غير مستقيم كاهش ريسك سهام را درپي دارد

يك كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" درخصوص سرمايه گذاري غير مستقيم در بورس گفت: سرمايه گذاري غير مستقيم در بورس توسط ابزار هاي مختلف مانند صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك، سبد سهام و غيره صورت گرفته ودراين شيوه افراد به طور غير مستقيم اقدام به خريداري سهام مي كنند.

دكتر اكبر زرگاني نژاد با بيان اين كه ابزار هاي لازم براي سرمايه گذاري غير مستقيم در بورس وجود ندارد، افزود: با توجه به اين كه افرادي كه ابزار هاي سرمايه گذاري غير مستقيم را اداره مي كنند كارشناسان متخصص بوده وبا مسائل روز بازار سرمايه آشنايي كامل دارند، به طورتخصصي دربازار سرمايه گذاري مي كنند كه اين امرنيز سبب كاهش ريسك سرمايه گذاري خواهد شد.

وي بااشاره به اين كه ايجاد شرايط سرمايه گذاري غيرمستقيم در بورس براي كاهش ريسك سرمايه گذاري دربورس ضروري است، اظهارداشت: اگر شرايط سرمايه گذاري غير مستقيم در بورس فراهم شود بازار ازلحاظ مجموعه عرضه و تقاضا با شرايط واقعي تري روبه رو خواهد شد.

زرگاني نژاد با ذكراين كه سرمايه گذاري غير مستقيم موجب افزايش حجم معاملات بورس خواهد شد، گفت: اين روش مي تواند با كاهش ريسك سرمايه گذاري منابع بيشتري به سمت بازار جذب كند وموجب افزايش رونق وعمق بازار سرمايه در كشور شود.