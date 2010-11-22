مدیران مازندرانی از نقد رسانه ها عصبانی نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، کمال رستم علی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای روابط عمومی ادارات شهرستان نکا با تاکید بر این نکته که باید ظرفیت ها و قابلیت های رسانه را بشناسیم و به نقد های ایشان اهتمام داشته باشیم، تصریح کرد: مدیران از نقد رسانه ها خشنود باشند چرا که اگر مدیری که از نقد رسانه در جهت اصلاح خود خوشحال شود و بهره برد، یک مدیر ولایی است.

وی روابط عمومی تحلیل گر رافعال ترین نوع روابط عمومی بیان کرد و گفت: روابط عمومی تحلیل گر پیش تر از افکار عمومی مسئله، سئوال و پاسخ سئوال را پیش بینی می کند و اتفاقات را مدیریت می کند.

سخنگوی شورای اطلاع رسانی استان، برخورداری از سواد رسانه ای و اطلاعاتی را برجسته ترین مشخصات روابط عمومی تحلیل گر ذکر کرد و عنوان داشت: روابط عمومی ها باید ظرفیت ها و قابلیت های رسانه را به خوبی بشناسند و به درستی با آن تعامل داشته باشند.

رستم علی، اعتماد سازی، بستر سازی، تمدن و فرهنگ سازی وجریان سازی را مهم ترین وظایف روابط عمومی ها دانست و با اشاره به اهمیت جریان سازی از سوی روابط عمومی ها، ابراز کرد: در فرهنگ و تاریخ جهان هیچ کس بهتر و بزرگ تر از حضرت زینب (س) موفق به جریان سازی نشد.

وی با اشاره به اظهار نگرانی شبکه های ضد انقلاب از جنبش وسیع وبلاگی و توفیقات گسترده بسیجیان در این زمینه، تصریح کرد: این نشان از اثر گذاری موضوع دارد، هر جا که دشمن نگران شد قطعا کار بزرگی در کشور در حال انجام است.

رئیس اداره روابط عمومی وامور بین الملل استانداری مازندران، سه دیدگاه سنتی، نو و فرانو را نگرش های حاکم بر روابط عمومی ها نسبت به حوادث و جریان ها برشمرد و گفت: امروز عصر نگرش های فرانو است، دیدگاهی که هیچ حادثه ای را نامطلوب نمی داند بلکه آن را فرصتی برای ابراز و اظهار وجود خود می شمارد.

حجت الاسلام محمد باقر محمدی لایینی، امام جمعه شهرستان نکاء نیز در سخنانی با اشاره به اینکه پذیرش افکار عمومی یک پشتوانه برای روابط عمومی هاست، تصریح کرد: این اقبال و پذیرش عمومی جز با بکارگیری رسانه محقق نمی شود.

وی هدف از فعالیت روابط عمومی ها را تکامل سیستم اداری دانست و گفت: در عین حال دستگاه ها هم باید به نقدها پاسخ منصفانه بدهند.

ابراهیم آزادی کناری، فرماندار نکاء اظهار داشت: روابط عمومی ها می توانند در آستانه و پیشاپیش اتفاقات باشندو با اقدامات پیشگیرانه از بروز حوادث ممعانعت کنند.

وی با اشاره به نقش پیشگیرانه روابط عمومی ها عنوان کرد: شما می توانید با تبیین مسایل و انعکاس محاسن و عملکرد خوب دستگاه ها از بروز نارضایتی در میان مردم جلو گیری کنید.

در پایان با حضور امام جمعه ساری و رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری جوایزی به روابط عمومی های برتر ادارات شهرستان نکا اهدا شد.