تهدید ایران برای کل جهان فاجعه بار خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، "ترکی الفیصل" در گفتگو با پایگاه خبری"گلوبال پست" نسبت به هرگونه ماجراجویی مستقیم یا غیر مستقیم آمریکا به ایران با هدف مقابله با برنامه هسته ای این کشور هشدار داد، چرا که این امر اقدامی فاجعه بار برای خاورمیانه و تمامی جهان خواهد بود.

وی درباره مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی نیز گفت: در صورتی که بار دیگر این مذاکرات با شکست مواجه شود و مدت سه ماهه اسرائیل برای توقف شهرک سازی بدون پیشرفت در روند صلح پایان یابد عربستان سعودی با تمام توان خود از ارجاع قضیه فلسطین به سازمان ملل متحد در راستای تشکیل کشور مستقل فلسطین حمایت خواهد کرد.

فیصل با بیان این مطلب افزود: پیشبرد مذاکرات سازش نباید 90 روز به طول بینجامد بلکه این موضوع به 9 دقیقه زمان احتیاج خواهد داشت و تحقق این امر تنها در گروی اراده سیاسی اسرائیل و رهبری و نظارت آمریکا است.