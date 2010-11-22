سند تحول بنیادی آموزش و پرورش در مرحله پایانی تدوین است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حمید‌رضا حاجی بابایی ظهر دوشنبه در دیدار شورای معاونین آموزش و پرورش کشور با آیت الله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر همکاری بیشتر بین حوزه و آموزش و پرورش در مسیر تحقق تحول بنیادی در نظام آموزش و پرورش کشور تأکید کرد و افزود: تحول بنیادی در نظام آموزش و پرورش کشور در راستای مطالبات رهبری از نظام تعلیم و تربیت کشور و حوزه‌های علمیه است.



وی تصریح کرد: نظام آموزش و پرورش کشور در راستای مطالبات رهبری به لطف خدا در آستانه تحولی بزرگ است که بر اساس یک سند مدون شکل می‌گیرد، سندی که هم حوزه و هم دانشگاه بر آن تأثیرگذار هستند و امروز تدوین این سند مراحل پایانی خود را طی می‌کند.



حاجی بابایی با بیان این مطلب که کار در خصوص اصلاح ساختار و محتوای نظام آموزش و پرورش کشور با سرعت شروع و دنبال می‌شود و برنامه‌های خوبی نیز تدوین و بعضا اجرا شده است، خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی که در راستای تحول بنیادی در نظام آموزش و پرورش اجرایی شده و ادامه دارد راه اندازی ده هزار مدرسه قرآنی در کشور است.



در آینده 50 هزار مدرسه قرآنی در کشور راه اندازی می‌شود



وزیر آموزش و پرورش از راه اندازی 50 هزار مدرسه قرآنی در آینده در سراسر کشور خبر داد و گفت: در این برنامه مدرسه به عنوان کانون تعلیم و تربیت محله مطرح است که باید بر کل محله تأثیرگذار باشد و در این راستا در آینده 50 هزار کانون فرهنگی تأثیرگذار بر دانش آموزان، اولیا و محله در سراسر کشور راه اندازی می‌شود.



وی با اشاره به این که در گذشته در حدود 67 دارالقران در کشور داشتیم که در خارج از مدرسه در راستای آموزش و مفاهیم قرآنی فعالیت می‌کردند، خاطرنشان کرد: با توجه به جمعیت 13 میلیونی دانش آموزان، تهاجم فرهنگی و جنگ نرمی که علیه ایران شکل گرفته است، این تعداد کارساز نبود و لازم بود گام بلندی بر می‌داشتیم و این کار محقق شد.



ده هزار مدرسه قرآنی در کشور مشغول فعالیت‌اند



حاجی بابایی ادامه داد: در حال حاضر ده هزار مدرسه قرآنی در کشور راه اندازی شده که بعد از ظهرها خارج از برنامه مدرسه به آموزش روخوانی قرآن مشغول هستند که استقبال خوبی نیز بیش از سهمیه تعریف شده در همه استان ها از این کانون ها شده است.



وی از مدارس قرآنی به عنوان محور فعالیت‌های فرهنگی مدرسه و محله نام برد و گفت: در این مدارس معلم، مربی پرورشی، اولیا و روحانی مسجد حضور دارند و به این ترتیب و با حضور روحانی مسجد محل یک جاده دو طرفه بین مدرسه و مسجد تعریف شده است.



اجرای طرح همگام با قرآن در هزار و 500 مدرسه کشور



وزیر آموزش و پرورش در خصوص دیگر اقدامات انجام گرفته در زمینه ترویج قرآن در مدارس بیان داشت: در مقطع سوم ابتدایی به مدت یک ماه اول، هر روز آموزش قرآن داده می‌شود و بعد از آن نیز جشن قرآن برگزار می‌گردد، همچنین در دوره راهنمایی در هزار و 500 مدرسه طرح همگام با قرآن به صورت آزمایشی انجام شده است.



توجه به ورزش مدارس از اولویت‌های کاری طرح تحول بنیادی آموزش و پرورش



وی توجه به امر ورزش دانش آموزان در مدارس را از نمونه‌های کارهای مهم در مسیر تحول بنیادی نظام آموزش و پرورش کشور عنوان کرد و افزود: توجه به ورزش به عنوان یکی از کارهای مهم با هدف سلامت دانش آموزان و جلوگیری از بروز انحرافاتی که در جامعه وجود دارد در تحول بنیادی شکل گرفته است و امروز به ورزش دانش آموزان بهای زیادی داده می‌شود.



60 نفر از طلاب قمی امسال به استخدام آموزش و پرورش درآمدند



حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: وزرات آموزش و پرورش در اصلاح کتب درسی، ارائه راهکار و برنامه نیازمند کمک علما و طلاب است و خواستار ورود طلاب در آموزش و پرورش است همچنان که امسال 60 نفر از طلاب در قم در قالب مشاور وارد آموزش و پرورش شدند و باید از اساتید فن و طلاب فاضل نیز برای تدوین محتوای کتب درسی بهره گرفته شود.



