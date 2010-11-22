سهمیه آسیا در جام جهانی فوتسال افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست عصر امروز دوشنبه کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا که در کوالالامپور مالزی برگزار شد در مورد موارد مختلفی بحث و گفتگو شد که مهمترین آن اعلام زمان برگزاری مسابقات فوتسال جام جهانی 2012 تایلند بود.

براین اساس مسابقات فوتسال جام جهانی 2012 از 2 تا 18 نوامبر (11 تا 27 آبان‌ماه 1391) در کشور تایلند برگزار می شود. در این مسابقات شاهد افزایش تعداد تیم‌های شرکت کننده خواهیم بود و به جای 20 تیم، 24 تیم در قالب 6 گروه چهار تیمی با هم به رقابت می پردازند.

از آسیا چهار تیم به همراه تایلند که میزبانی مسابقات فوتسال جام جهانی 2012 را برعهده خواهد داشت، در این رقابت‌ها حضور پیدا می کنند.