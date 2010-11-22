بیماری پادشاه عربستان و پرسشهای بیشمار در مورد جانشین وی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لس آنجلس تایمز در مطلب خود می نویسد: "ملک عبدالله" 86 ساله عازم آمریکا شده تا ادامه درمان بیماری خود را در این کشور انجام دهد اما این سفر موجب شده تا پرسش ها درباره جانشین وی مجددا مطرح شوند.

خبر سفر عبدالله بن عبدالعزیز به آمریکا در کنار خبرهایی چون لغو برنامه نشست با وزیران و انتقال وظایف گارد ملی به "متعب" یکی از فرزندان پادشاه، همگی موجب شده اند تا تردیدهایی در مورد جانشین ملک عبدالله وجود داشته باشد.

این خبرها در حالی بر سر زبانها بود که "سلطان بن عبدالعزیز" ولیعهد عربستان که در مغرب حضور داشت به ریاض فراخوانده شد تا در غیاب پدر در عربستان حضور داشته باشد.

اما آیا این فراخواندن به معنای آن است که وی جانشین ملک عبدالله خواهد بود؟ اما خود شاهزداه سلطان بیمار است و گفته می شود به سرطان مبتلاست.

رویترز نیز در این باره می نویسد : در پی بروز مشکلات جسمانی برای خاندان پادشاهی عربستان مقامات ریاص به شدت نگران آن هستند تا به نحوی به متحدان این کشور نشان دهند بزرگترین صادر کننده نفت جهان به هیچ وجه دچار خلا قدرت نشده است. ولی خطر اختلافات درونی در دربار سعودی بر سر جانشینی همچنان به قوت خود باقیست.

ملک عبدالله پادشاه عربستان امروز دوشنبه برای درمان لخته خون و ناراحتی دیسک کمر در حالی عازم نیویورک شد که شاهزاده سلطان ولیعهد عربستان دیروز یکشنبه پس از دو ماه اقامت در مغرب و در پی تقریبا دو سال مشکلات نامشخص جسمانی و بیماری به ریاض باز گشت.

پادشاه عربستان بر روی صندلی چرخدار

بر اساس این گزارش، اگرچه عربستان سعودی کنترل بیش از یک پنجم ذخایر نفت خام جهان را در اختیار دارد و یکی از دارندگان عمده ذخایر ارزی دلار و متحد بزرگ امریکا محسوب می شود ولی هیچ حزب سیاسی در این کشور فعالیت نمی کند.

علاوه بر آن پادشاه این کشور حدود 86 سال سن دارد و ولیعهد وی نیز تنها چند سال از او کوچکتر است. سردرگمی و ابهام درباره وضعیت دقیق سلامت هم پادشاه و هم ولیعهد عربستان هنوز به قوت خود باقیست و مشخص نیست سیاستهای ملک عبدالله دچار چه سرنوشتی خواهد شد .

دیپلماتهای غربی در ریاض که اغلب بازی سیاسی و اقدامات شخصی و پر رمز و راز را در خاندان پادشاهی عربستان با کرملین مقایسه کرده و می گویند همچنان در این خصو ص اطلاع چندانی ندارند.

این در حالی است که چندی پیش ملک عبدالله در اقدامی که شاید به معنای معرفی کسی که در نبود پادشاه و ولیعهد باید قدرت به وی واگذار شود شاهزاده نایف برادر ناتنی خود را که با حدود 76 سال سن قدری از او جوانتر است به سمت معاون دوم نخست وزیر منصوب کرد.

ولی واگذاری این منصب ضامن آن نیست که شاهزاده نایف پادشاه خواهد شد با این همه نایف از آن زمان تاکنون دامنه نفوذ خود را به فراتر از مسائل امنیتی افزایش داده و درباره مسائل اقتصادی نیز اظهار نظر می کند و برخی از دفاتر و ادارات دولتی و وب سایتهای رسمی دولتی تصاویر شاهزاده نایف را در کنار تصاویر ملک عبدالله و شاهزاده سلطان نصب یا منتشر کرده اند.