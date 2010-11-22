اطلاعات اقتصادی 12 هزار خانوار مازندرانی دچار مشکل است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خالقی عصر دوشنبه در همایش بزرگ هدفمندی یارانه های شهرستان ساری در سالن هلال احمر استان افزود: مهم ترین نفع دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، افزایش بهره وری اقتصادی است که منجر به صرفه جویی و افزایش توان صادراتی می شود.

خالقی افزود: ‌867 هزار خانوار مازنی فرم اطلاعات خانوار را تکمیل کرده و 855 هزار نفر هم شماره حساب خود را تایید کرده اند.

وی تصریح کرد:‌ اطلاعات فرم اقتصادی 12 هزار خانوار هم دچار مشکل بود که برای اصلاح به اداره کل ثبت احوال تحویل داده شدند.

خالقی در خصوص افرادی که تاکنون در سامانه ثبت نام نکرده اند اظهار داشت: ‌از ابتدای آذرماه به مدت 45 روز سایت آمار باز شده و افرادی که تاکنون موفق به ثبت نام نشده اند می توانند ثبت نام کنند و افرادی هم که اطلاعات آنها نیاز به اصلاح دارد می توانند اطلاعات خود را اصلاح کنند.

منصور علی زارعی، فرماندار ساری نیز گفت:‌ اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی اظهار داشت: ‌دولت به دلیل اشرافیت اقتصادی و داشتن اطلاعات و آمار کافی در اجرای این قانون مصر است.

فرماندار مرکز استان با بیان اینکه دولت به دنبال حذف یارانه ها نیست تصریح کرد: ‌دولت خواستار هدفمند شدن یارانه ها است و عده ای آگاهانه و یا ناآگاهانه نگرانی ایجاد می کنند.

وی با اشاره به اینکه مصرف درست انرژی و سوخت تاثیر بسزایی بر اقتصاد کشور دارد یادآور شد: ‌امروز بحث آزاد سازی انرژی از محورهای مهم قانون هدفمندی است.

زارعی با بیان اینکه مشارکت مردم در کارهای بزرگ از شروط پیروزی های ما از ابتدای انقلاب تاکنون است خاطرنشان کرد: ‌اجرای قانون هدفمندی هم جز با مشارکت مردم عملی نخواهد شد.

وی افزود:‌ از دستگاه ها خواستاریم که هیچگونه التهابی در زمینه اجرای قانون هدفمندی نداشته و به مردم هم پاسخ درست و صحیح بدهند تا هیچ دغدغه ای برای اجرای این قانون وجود نداشته باشد.

زارعی گفت: همه دستگاه ها به وی‍ه دستگاه هایی که مسئولیت مستقیم نظارتی دارند با افرادی که در نظام صنفی اخلال ایجاد می کنند با حفظ آرامش برخورد کرده و نظارت جدی داشته باشند.

وی یادآور شد: ‌با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، عدالت نسبی اجتماعی در جامعه اتفاق خواهد افتاد.