"خانواده" پرمخاطب ترین برنامه رادیویی آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در نظر سنجی تابستانی این مرکز این برنامه بیشترین شنونده را در شش ماهه نخست سال به خود اختصاص داده است.

بر اساس این نظرسنجی برنامه های آخشاملار و کندیمیز به ترتیب رتبه های دوم و سوم پر مخاطب ترین برنامه های شبکه صدای مرکز اذربایجان شرقی را به خود اختصاص داده اند.

شهروندان بر این باورند که برنامه های رادیو بیشتر با موضوعات ارشادی و تربیتی تولید و پخش می شود.

بخش خبری ساعت 23 سیما در صدر بخش های خبری استان قرار دارد

بخش خبری ساعت23 سیما با بیش از 96 درصد بیننده در صدر بخش های خبری سیما قرار دارد.

در نظر سنجی تابستانی این مرکز بخش خبری ساعت 19:30 و 17به ترتیب اولویت های بعدی بینندگان سیمای آذربایجان شرقی را به خود اختصاص می دهند.

بر اساس همین نظر سنجی بخش ساعت 17 رادیو نیز بیشترین تعداد شنونده را از آن خود کرده و بخش های خبری ساعت 11 صبح و 19 عصر در رده های بعدی اولیت شنوندگان جای گرفته اند.

همچنین موضوعات ورزشی در صدر موضوعات خبری مورد علاقه مردم استان قرار داشته و موضوعات اجتماعی، حوادث، سیاسی و سایر موارد در جایگاه بعدی قرار می گیرند.