لازمه گردشگری پایدار توجه به سیاستهای عمومی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست فلسفه گردشگری از سلسله نشست های تخصصی همایش روز جهانی فلسفه در محل کتابخانه ملی در حال برگزاری است.

در این نشست دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو مدیر عامل انجمن علمی گردشگری ایران و دبیر اجرایی همایش روز جهانی فلسفه به بررسی سیاستهای عمومی گردشگری از منظر فلسفه گردشگری پرداخت و گفت: از طرح سیاست عمومی دیرزمانی نیست که می گذرد، سیاست عمومی بخشی از علم سیاست است .

ایمانی خوشخو یادآور شد: یک تعریف از سیاست عمومی مجموعه ای از تصمیم های مرتبط است که توسط عوامل سیاسی یعنی دولت اتخاذ شده و باید جامعه باید مورد توجه قرار گیرند. سیاستهای عمومی به دو شکل مدون و غیرمدون وجود دارند از جمله سیاستهای مدون می توان به قانون اساسی و مصوبات مجلس اشاره کرد.

وی تصریح کرد: گردشگری هم یکی از بخش های فعال در جامعه است و در جوامع مختلف نسبت به آن رویکردهای گوناگونی وجود دارد لذا سیاستهای عمومی در جوامع نسبت به گردشگری یکسان نیست . اگر بخواهیم گردشگری پایدار داشته باشیم حتما در سیاستهای عمومی مدون جامعه باید جایگاه مشخص و منطبق با واقعیت گردشگری را مورد توجه قرار دهیم.

ایمانی خوشخو افزود: رفتار گردشگری در محیط های متفاوت گوناگون است اولین چیزی که گردشگر می پذیرد احترام و قبول قوانین جامعه میزبان است . لازمه گردشگری پایدار و کارا در یک جامعه توجه به سیاستهای عمومی کشور است، این فلسفه سیاستهای عمومی گردشگری است. سیاستهای عمومی که با شناخت صنعت گردشگری تدوین شود به توسعه گردشگری می انجامد و کسانی قادر به وضع این سیاستها هستند که با آن آشنا باشند.

در ادامه این نشست دکتر محمود ضیایی استاد دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی واکاوی فلسفه وجودی فراغت و گردشگری پرداخت و تصریح کرد: گردشگری زیر مجموعه اوقات فراغت است برای برنامه ریزی اوقات فراغت لازم است فلسفه زندگی شهروندان را بدانیم نحوه نگرش به هستی، ارزشها و اولویت های ما در موضوع گردشگری حائز اهمیت است. الگوهای رفتاری ما نیز متأثر از فلسفه زندگی ما است.

وی در ادامه به بررسی فلسفه فراغت و گردشگری از نگاه افلاطون پرداخت و گفت: افلاطون می گوید برای اندیشیدن به فلسفه به زمانی نیاز است که برای خوشبختی نیز به آن نیاز است. افلاطون در این تعبیر خوشبختی را به معنای فراغت می گیرد. باید توجه داشت که نگاه یونانی به فراغت نگاهی زیبایی شناختی است. تاگور متفکر و شاعر هندی در باب اهمیت فراغت می گوید تمدن های انسانی سرمایه های جاودانی هستند که از کاشت، داشت و برداشت صحیح اوقات فراغت میسر می شوند. باید توجه داشت در گذشته نیز اوقات فراغت وجود داشته ولی ماهیت آن با دوران کنونی متفاوت بوده است.

ضیایی تصریح کرد: همانگونه که اشاره شد در یونان باستان متأثر از اندیشه افلاطون و ارسطو نگاهی زیبای شناختی به فراغت وجود داشته است فراغت در آن دوران به چیزی اطلاق می شد که به تعالی شخصیتی و به خودآگاهی شهروند مسئول کمک کند. در قرون وسطی فراغت امری مذموم و منفی بود و فراغت به معنای فراموشی از بعد روحانی و انسانی تلقی می شد.

وی یادآور شد: در دوره رنسانس دوباره علوم انسانی جایگاه خود را پیدا می کند در عصر صنعتی از منظر کار معتقد بودند که زمانی باید در اختیار کارگر قرار گیرد تا با کارآیی بالاتر در خدمت کار قرار گیرد لذا هدف کار بود و نه فراغت.

در این نشست دکتر علی رحیم پور موضوع فلسفه و علل و تمایل مردم به گردشگری در جهان کنونی را مورد بررسی قرار داد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به اهمیت گردشگری در قرآن مجید گفت: فلسفه گردشگری در قرآن مجید در 230 آیه از جمله سوره عنکبوت مورد توجه قرار گرفته است و عبارت سیرو فی الارض در قرآن به کرار آمده است.

رحیم پور گفت: واژه فلسفه مفهومی تعریف ناپذیر است فیثاغورث فیلسوف را دوستدار دانایی می داند فلسفه اوقات فراغت کار کردن است ما کار می کنیم تا به اوقات فراغت برسیم. فلسفه گردشگری راه ترقی این صنعت را باز می کند به عبارت دیگر فلسفه گردشگری دوستدار دانایی و توانایی درباره گردشگری است، اهمیت گردشگری تا بدانجاست که کشورهای توسعه یافته یکی از شاخص های توسعه یافتگی را توسعه گردشگری تعریف کرده اند.

وی در ادامه به بررسی فلسفه و علل تمایل مردم به گردشگری در جهان کنونی پرداخت و گفت: فلسفه گردشگری رسیدن به لحظات خوش است پس برای رسیدن به لحظات خوش باید هزینه کرد بر این اساس ما برای اوقات فراغت کار می کنیم و هزینه اوقات فراغت را قبلا می پردازیم.

رحیم پور در ادامه به عمده ترین دلایل تمایل مردم به گردشگری پرداخت و تصریح کرد: یکی از علل تمایل مردم به گردشگری گریز به دیگر بودن است، انسانها اعلب از محیطی که در آن زندگی و کار می کنند خسته می شوند و لذا می خواهند به آسایش دست یابند. کسب منزلت نیز یکی دیگر از دلایل سفر و گردشگری است.

وی گفت: امروزه تجربیات عینی و تجربیات مأخوذ از سفر در حوزه های مختلف مورد توجه هستند. بر این اساس است که تجربه باعث برتری افراد می شود. انگیزه های مذهبی، انگیزش و اقناع درونی و معنوی، رسیدن به لحظات خوش، تجارت محدود و خرید و ایجاد هیجان و ترس و خطر نیز سایر دلایل فلسفه گردشگری به شمار می روند.