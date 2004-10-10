دومين جشنواره روابط عمومي هاي برتر استان تهران برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، عليرضا كريميان مشاور استاندار و مدير روابط عمومي استانداري تهران در اين خصوص اعلام كرد : حدود 50 اداره و سازمان استان تهران در اين جشنواره شركت كردند كه اسامي برترين و لوايح و هداياي آنان با حضور استاندار تهران و مديران ارشد استان اعطا خواهد شد .

انتخاب برترين هاي روابط عمومي با بهره گيري از كارشناسان علوم ارتباطات و نمايندگان انجمن روابط عمومي ايارن و انجمن متخصصين روابط عمومي و اداره كل تبليغات دولت صورت گرفته است . رييس شوراي هماهنگي روابط عمومي استان تهران كه بالغ بر 150 دستگاه اداري و تجاري عضو دارد نيز در تاريخ فوق تشكيل و هيات رييسه جديد شوراي روابط عمومي استان تهران انتخاب خواهند شد .